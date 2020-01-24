Здоровье

ТАССТАССВ Китае пневмонией нового типа заболели 876 человек

Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 876 человек, 26 человек умерли от болезни. Такие данные приводит информационный портал "Ванъи", ведущий круглосуточный мониторинг ситуации с распространением вируса.
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Число зараженных новым типом короновируса в Китае выросло до 849

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Российская газетавчера в 22:24

В Китае пневмонией нового типа заболели 876 человек

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В Китае число зараженных новым вирусом выросло до 830 человек

РИА Новостивчера в 20:11

Число больных «уханьской» пневмонией в Китае превысило 800 человек

Интерфаксвчера в 19:51
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
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В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

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Российская газета вчера в 22:48
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Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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Германия выделяет € 12 млн на поддержку блокадников Ленинграда.
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В Германии призвали снять санкции с России

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