Здоровье
ТАССВ Китае пневмонией нового типа заболели 876 человек
Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 876 человек, 26 человек умерли от болезни. Такие данные приводит информационный портал "Ванъи", ведущий круглосуточный мониторинг ситуации с распространением вируса.
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Число зараженных новым типом коронавируса достигло 830 человек
Радио Комсомольская правдавчера в 23:28
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