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Общество Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов На минувшей неделе Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", подразумевающий обеспечение по всей стране бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

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Политика Украина отдала свою железную дорогу в управление Германии Основной железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn и украинское государственное предприятие, с 2018 года акционерное общество, «Укрзализныця» подписали 22 января «Меморандум о взаимопонимании», заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 23 января, выступая на украинском завтраке в Давосе.

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Политика Соловьев обозвал премьера Украины за бандеровский лозунг в Давосе Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал премьер-министра Украины Алексея Гончарука, назвав его "вурдалаком" после того, как он озвучил лозунг "Слава Украине!" в Давосе.