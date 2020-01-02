Здоровье
Российская газетаЧисло заболевших коронавирусом достигло 830 человек
Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила в пятницу утром, что число подтвержденных случаев в результате вспышки нового коронавируса (2019-nCoV) возросло до 830 с 25 смертельными исходами.
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Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Энергетика
Цены на сырье идут к историческим минимумам
Европейский газовый рынок в 2020 году подходит к кризису, сопоставимому с падением цен на нефть пять лет назад.
Кино
На фото со съемок «Сокола и Зимнего солдата» обнаружили «неправильного» Капитана Америку
Премьера сериала «Сокол и Зимний солдат» состоится в этом году, и в сети уже появились первые фотографии со съемок.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Политика
Дуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
Теннис
Серена Уильямс вылетела с Australian Open
Уильямс впервые покидает Australian Open.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Общество
Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов
На минувшей неделе Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", подразумевающий обеспечение по всей стране бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Происшествия
В Екатеринбурге BMW сбил трех пешеходов на переходе
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Политика
Лондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран
Лондон ждет дополнительных деталей о предложении президента России Владимира Путина провести саммит с лидерами пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Общество
Глава Гидрометцентра спрогнозировал морозную погоду в феврале
Вильфанд спрогнозировал, что февраль будет неоднородным, так как на протяжении месяца температура воздуха будет опускаться до минус 5–10 градусов.
Хоккей
«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Происшествия
Аэробус совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Екатеринбург — Ереван, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета в связи со срабатыванием датчика неисправности шасси.
Политика
Украина отдала свою железную дорогу в управление Германии
Основной железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn и украинское государственное предприятие, с 2018 года акционерное общество, «Укрзализныця» подписали 22 января «Меморандум о взаимопонимании», заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 23 января, выступая на украинском завтраке в Давосе.
Наука
Змеи могут являться первоисточником китайского коронавируса
Кино
В российский прокат выходит экологическая мелодрама про спасение диких гусей
Опыт заключается в том, чтобы научить гусей, чья популяция находится под угрозой исчезновения, совершать перелеты из Франции в Норвегию и обратно с целью завести потомство, поначалу следуя за человеком на дельтаплане.
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Общество
Комик Долгополов уехал из России после проверки полиции
Российский юморист Александр Долгополов покинул территорию страны из-за проверки со стороны сотрудников правоохранительных органов после его выступления, в котором комик, предположительно, оскорбил чувства верующих.
Фигурное катание
Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
Происшествия
Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии
В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Политика
Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Кино
Джордж Мартин рассказал о финале «Песни льда и пламени»
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Политика
Соловьев обозвал премьера Украины за бандеровский лозунг в Давосе
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал премьер-министра Украины Алексея Гончарука, назвав его "вурдалаком" после того, как он озвучил лозунг "Слава Украине!" в Давосе.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
Артистка призналась, что на протяжении долгого времени скрывала от близких свою болезнь. «Я вроде как смертельно больна», – заявила женщина.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».