Здоровье

Российская газетаРоссийская газетаЧисло заболевших коронавирусом достигло 830 человек

Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила в пятницу утром, что число подтвержденных случаев в результате вспышки нового коронавируса (2019-nCoV) возросло до 830 с 25 смертельными исходами.
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Смертельный китайский коронавирус: число жертв выросло до 26

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