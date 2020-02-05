Происшествия
REGNUMЧисло погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек
Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек. Об этом 5 февраля сообщил журналистам глава МВД Турции Сулейман Сойлу. При этом он указал, что число спасенных достигло тридцати человек.
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Общество
«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.
Шоу-бизнес
66-летняя Елена Проклова показалась без макияжа
66-летняя актриса Елена Проклова появилась на публике без макияжа.
Политика
Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России
Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик их возможными пророссийскими настроениями, сообщает телеканал "112".
Армия и оружие
Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
Культура
Стартовали съемки 7 сезона сериала «Сваты»
На прошлой неделе в одной из белорусских деревень начались съемки популярного сериала «Сваты».
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
Шоу-бизнес
Петросян раскрыл размер своей пенсии
Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
Кино
Американская киноакадемия опубликовала список победителей «Оскара»
Церемония вручения Американской киноакадемией премии "Оскар" состоится в Голливуде 9 февраля.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Происшествия
Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси
Авто
Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком
Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Происшествия
Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус
Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Общество
Жан-Поль Готье заявил о готовности работать с Ольгой Бузовой
Во время пресс-конференции в Москве французский кутюрье Жан-Поль Готье сказал, что заинтересован в сотрудничестве с российской певицей Ольгой Бузовой.
Политика
МИД РФ: более 60 российских дипломатов не получили визы США
Более 60 сотрудников МИД России, оформленных для работы в США, ждут американских виз уже несколько месяцев, а некоторые из них — более двух лет.
Политика
Нэнси Пелоси разорвала копию речи Дональда Трампа
Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.
Наука
Китай обвинили в нежелании передавать штамм коронавируса России
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что КНР не передала России штамм 2019-nCoV, поэтому российским ученым приходится работать над созданием вакцины по открытым источникам.
Политика
Помпео заявил об окончательной потере Крыма Украиной
Госсекретарь США Майк Помпео заявил об окончательной "потере Крыма" для Украины на встрече с активисткой Эминой Джапаровой.
Общество
«Яндекс» устранил сбой в работе сервисов
Ранее в среду пользователи пожаловались на работу приложения "Яндекс.Такси", а также на ограничение доступа к почтовому сервису, медиаплатформе "Яндекс.Дзен" и другим продуктам интернет-компании.
Экономика
«Известия»: В РФ могут на 25% вырасти цены на жилье
В Совете Федерации прогнозируют, что цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут увеличиться на 25%.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Происшествия
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.
Гаджеты
В чипах Huawei нашли бэкдор
Как сообщил российский специалист по безопасности Владислав Ярмак, найденный им механизм представляет собой совокупность четырех старых ошибок/бэкдоров в продукции HiSilicon, обнародованных в марте 2013-го, а также в марте, июле и сентябре 2017 года.
Происшествия
Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила
Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Экономика
Мишустин назвал меры, которые позволят увеличить темпы роста ВВП
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что расширение потребительского спроса с помощью социального пакета, а также ряд других мер, которые планирует предпринимать правительство, позволят уже по итогам этого года добиться увеличения темпов роста ВВП.
Экономика
Тайшетская анодная фабрика получила статус регионального инвестпроекта
Статус регионального инвестиционного проекта присвоили проекту строительства Тайшетской анодной фабрики ОК «Русал».
Политика
В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
Здоровье
Онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
Армия и оружие
МИД встревожен размещением ядерных зарядов на подлодках США
Россия встревожена размещением ядерных зарядов на американских подлодках, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова.