Происшествия

REGNUMREGNUMЧисло погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек

Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек. Об этом 5 февраля сообщил журналистам глава МВД Турции Сулейман Сойлу. При этом он указал, что число спасенных достигло тридцати человек.
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