Происшествия
REGNUMЧисло погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек
Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек. Об этом 5 февраля сообщил журналистам глава МВД Турции Сулейман Сойлу. При этом он указал, что число спасенных достигло тридцати человек.
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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
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Умер американский актёр Кирк Дуглас
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Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
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Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Здоровье
В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса
Китай протестирует российский противовирусный препарат прямого действия триазавирин для борьбы с коронавирусом 2019-nCov, сообщил журналистам замглавы Минздрава Сергей Краевой.
Спорт
Паралимпийцы не помешают сахалинцам кататься на «Горном воздухе»
Этап Кубка мира по всемирному паралимпийскому горнолыжному спорту "Сахалин-2020" не помешает посетителям "Горного воздуха", об этом сообщил на специальной пресс-конференции министр спорта островного региона Сергей Буренков.
Футбол
Ари: об интересе со стороны Капелло узнал от Широкова
Здоровье
В Воронежской области женщина выносила дочь вне матки
Происшествия
Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании
Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали в четверг после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Культура
У Ксении Собчак появится свое шоу на «Первом канале»
Соведущим Собчак по шоу «Док – Ток» станет Александр Гордон.
Происшествия
Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Армия и оружие
Танк Т-90М успешно прошел госиспытания
Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв».
Политика
Сенат США провалил импичмент Трампа
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
Экономика
В Омской области создают особую экономическую зону
Омская область сделала очередной шаг к созданию особой экономической зоны (ОЭЗ).
Происшествия
Хотевший «изгнать Путина» шаман подал жалобу в ЕСПЧ
Якутский шаман Александр Габышев, который в 2019 году попытался дойти до Москвы для «изгнания Путина», подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил РБК координатор «Правозащиты открытки» Алексей Прянишников.
Общество
В Симферополе запаса питьевой воды осталось на 100 дней
Симферополь обеспечен водой максимум на 100 дней — ситуация очень напряжённая.
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала идеальную фигуру в черном купальнике
Актриса показала подписчикам идеальную фигуру в черном купальнике. Кристина Асмус сейчас отдыхает на Мальдивах.
Происшествия
В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными
Трехлетняя девочка жила на ферме в Приморье среди крупного рогатого скота, сообщает региональное управление на транспорте МВД России.
Происшествия
Защитившего детей от педофила россиянина обвинили в убийстве
Жителя Уфы заподозрили в убийстве 54-летнего педофила, сообщила пресс-служба СУ СК по республике Башкортостан.
Технологии
Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным
По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Общество
Восстановление инфраструктуры Приангарья обойдется в 40 млрд рублей
Восстановление инфраструктуры пострадавших от наводнения территорий Иркутской области потребует 40 миллиардов рублей, сообщил на совещании в правительстве региона замминистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков.
Общество
Усик в стихах ответил оскорбившему его военному
Армия и оружие
Дамаск подвергся ракетной атаке
В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года.