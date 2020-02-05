Происшествия
Газета.RuЧисло жертв схода лавины в Турции увеличилось до 33 человек
Спасатели обнаружили тела 33 человек, которые погибли в результате схода лавины на востоке Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС при правительстве республики. Ранее было известно о 23 погибших.
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Политика
В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о скором начале переговоров о контроле над вооружениями между Вашингтоном и Москвой.
Политика
В Раде назвали цель обысков в офисе телеканала «1+1»
Обыски в офисе телепередачи "Секретные материалы" телеканала "1+1" проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявил в среду депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Футбол
«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти
Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Происшествия
Стало известно число пострадавших в аварии самолёта в Стамбуле
Не менее 21 человека госпитализировано после жёсткой посадки самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула.
Армия и оружие
Воевавший в Донбассе немецкий наёмник ВСУ разочаровался в Украине
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым во время визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита на Украину заявил, что Крым потерян навсегда, и это понимают все политические игроки.
Политика
В Белом доме заявили о возрождении Трампом «доктрины Монро»
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Россия вступила в конкуренцию с США за Латинскую Америку.
Политика
В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией
За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Политика
Путин заявил о разрушении мировой системы контроля над вооружениями
«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — предупредил Путин.
Футбол
Павел Мамаев: «Мне нравится работать с Карпиным»
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о первых голах за новую команду и работе с Валерием Карпиным.
Гаджеты
Samsung начала удаленно блокировать купленные в неофициальных магазинах телевизоры
В сети появилась информация о том, что южнокорейский технологический гигант Samsung начал блокировать телевизоры пользователей, купленные за пределами страны использования.
Общество
Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами
У черных кредиторов появился новый способ мошенничества, рассказали в Центробанке.
Политика
Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе
Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа по окончании его выступления перед законодателями.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шин с шипами
В России могут ввести ряд ограничений на использование шипованных шин, возможные нововведения обсудили участники круглого стола, организованного комитетом Госдумы по транспорту и строительству, пишет "Коммерсант".
Происшествия
В Японии двое россиян оказались на судне с заболевшими коронавирусом
Среди пассажиров круизного судна у берегов Японии, где выявили десять заболевших коронавирусом нового типа, находятся двое граждан России.
Политика
На Украине решили создать министерство «оккупированных территорий»
В правительстве Украины было принято решение разделить министерство по делам ветеранов, «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 4 февраля на совещании у президента Украины Владимира Зеленского.
Экономика
Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса
Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен из-за коронавируса
В ходе заседания правительства вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в «отдельной аптечной сети» был зафиксирован рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты, а некоторые аптеки подняли цены до 70—100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Общество
В Симферополе начнут подавать воду по графику
Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Авто
В России появилась спортивная Toyota Camry S-Edition
Внешне новую Camry S-Edition легко узнать по спойлеру на крышке багажника, топовой светодиодной светотехнике, 18-дюймовым дискам, специальным накладкам на бамперах, спортивным сиденьям в салоне и черному, либо двухцветному (черно-белому) окрасу кузова.
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Происшествия
Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.