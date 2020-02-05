Происшествия

Газета.RuГазета.RuЧисло жертв схода лавины в Турции увеличилось до 33 человек

Спасатели обнаружили тела 33 человек, которые погибли в результате схода лавины на востоке Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС при правительстве республики. Ранее было известно о 23 погибших.
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Число погибших при сходе двух лавин в Турции выросло до 38 человек

РБК10:28

Число жертв схода лавины на востоке Турции возросло до 26

Национальная служба новостей08:44

Пять человек погибли в микроавтобусе после схода лавины

РЕН ТВ04:24

Число погибших от схода лавины на востоке Турции увеличилось до 33

Известия09:46

Число жертв схода лавины на востоке Турции увеличилось до 26

Москва 2409:30

Россияне не пострадали при сходе лавины на востоке Турции

РИА Новости11:44

Число жертв схода лавины в Турции увеличилось до 33 человек

Газета.Ru09:34
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Политика

В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о скором начале переговоров о контроле над вооружениями между Вашингтоном и Москвой.
РИА Новости 10:33
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В Раде назвали цель обысков в офисе телеканала «1+1»

Обыски в офисе телепередачи "Секретные материалы" телеканала "1+1" проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявил в среду депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
РИА Новости 12:28
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«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти

Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
REGNUM 12:21
Общество

Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

РИА Новости 12:05
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Происшествия

Стало известно число пострадавших в аварии самолёта в Стамбуле

Не менее 21 человека госпитализировано после жёсткой посадки самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула.
REGNUM 11:51
Армия и оружие

Воевавший в Донбассе немецкий наёмник ВСУ разочаровался в Украине

Life.ru вчера в 20:39
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым во время визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита на Украину заявил, что Крым потерян навсегда, и это понимают все политические игроки.
Профиль 00:30
Политика

В Белом доме заявили о возрождении Трампом «доктрины Монро»

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Россия вступила в конкуренцию с США за Латинскую Америку.
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В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Коммерсантъ 11:01
Политика

Путин заявил о разрушении мировой системы контроля над вооружениями

«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — предупредил Путин.
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Футбол

Павел Мамаев: «Мне нравится работать с Карпиным»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о первых голах за новую команду и работе с Валерием Карпиным.
Матч ТВ 09:12
Гаджеты

Samsung начала удаленно блокировать купленные в неофициальных магазинах телевизоры

В сети появилась информация о том, что южнокорейский технологический гигант Samsung начал блокировать телевизоры пользователей, купленные за пределами страны использования.
Ferra 07:47
Общество

Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами

У черных кредиторов появился новый способ мошенничества, рассказали в Центробанке.
Газета.Ru 04:55
Политика

Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе

Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа по окончании его выступления перед законодателями.
Известия вчера в 23:14
Транспорт

В России предложили ограничить использование шин с шипами

В России могут ввести ряд ограничений на использование шипованных шин, возможные нововведения обсудили участники круглого стола, организованного комитетом Госдумы по транспорту и строительству, пишет "Коммерсант".
РИА Новости 08:44
Общество

Автор объяснил появление грустного Киану Ривза в украинском учебнике

Lenta.ru 10:11
Происшествия

В Японии двое россиян оказались на судне с заболевшими коронавирусом

Среди пассажиров круизного судна у берегов Японии, где выявили десять заболевших коронавирусом нового типа, находятся двое граждан России.
Ведомости вчера в 23:46
Политика

На Украине решили создать министерство «оккупированных территорий»

В правительстве Украины было принято решение разделить министерство по делам ветеранов, «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 4 февраля на совещании у президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 02:33
Экономика

Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
REGNUM вчера в 19:16
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Вести.Ru 12:25
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Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен из-за коронавируса

В ходе заседания правительства вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в «отдельной аптечной сети» был зафиксирован рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты, а некоторые аптеки подняли цены до 70—100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля.
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Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
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В Симферополе начнут подавать воду по графику

Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
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Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
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Авто

В России появилась спортивная Toyota Camry S-Edition

Внешне новую Camry S-Edition легко узнать по спойлеру на крышке багажника, топовой светодиодной светотехнике, 18-дюймовым дискам, специальным накладкам на бамперах, спортивным сиденьям в салоне и черному, либо двухцветному (черно-белому) окрасу кузова.
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Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью

Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
ФАН 12:15
Происшествия

Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы

Lenta.ru вчера в 10:12
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Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ 01:34
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Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
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