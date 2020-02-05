Происшествия
РИА НовостиЧисло погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек
Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 23 человек, заявил губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез. Ранее он сообщал о четырех погибших и пяти раненых в районе Бахчесарай.
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Культура
Ксения Собчак станет ведущей нового ток-шоу на Первом канале
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Футбол
Соболев дебютирует в составе «Спартака» в матче с «Локомотивом»
В составе красно-белых дебютирует нападающий Александр Соболев, перешедший в столичный клуб из самарских "Крыльев Советов" на правах аренды.
Политика
Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны
Парламент Румынии в среду проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Людовика Орбана, решение парламента зачитала депутат Лия-Олгуца Василеску.
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе
Политика
В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией
За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4 до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Общество
Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре
Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", и передал органам опеки ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шоу-бизнес
У Тарасова родилась третья дочь
Милана, первая дочь Дмитрия и Анастасии, родилась 10 июля 2018 года. Также у Тарасова есть дочь от первого брака — Ангелина.
Политика
В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Россия и Соединенные Штаты скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Политика
Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился
Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Общество
В Симферополе начнут подавать воду по графику
Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
Экономика
Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk
VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Политика
Украина заявила о неготовности к возвращению Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил о неготовности страны к возвращению полуострова.
Политика
МИД РФ о выдаче американских виз: «Ситуация доведена до абсурда»
Ситуация доведена до абсурда — визы не получают руководители и эксперты наших ведомств, которым сами американцы направили официальные приглашения, — говорится в официальном комментарии Департамента информации и печати МИД России.
Общество
Минздрав назвал сроки разработки вакцины от коронавируса
Для разработки вакцины от коронавируса нового типа понадобится от 8 до 10 месяцев.
Политика
ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
Происшествия
Эмиля Байрамова взяли под стражу на два месяца
5 февраля суд Центрального района Твери избирал меру пресечения 30-летнему Эмилю Байрамову, который стал участником ДТП со смертельным исходом.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование
Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.
Общество
На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат
На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
Происшествия
Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии
Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Футбол
Голы Караева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Ориуэлой»
Футбол
«Рубин» и «Балтика» заинтересованы в услугах Кокорина
Авто
Компания Kia представила новый кроссовер Kia Sonet
Как сообщает издание «NJCAR.RU», новый Kia Sonet будет иметь в своей силовой гамме сразу четыре мотора.
Здоровье
Диетолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье
Вообще, рафинированного сахара в природе не существует. Если человек от него откажется, то через пару дней он почувствует себя лучше.