Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЧисло погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек

Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 23 человек, заявил губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез. Ранее он сообщал о четырех погибших и пяти раненых в районе Бахчесарай.
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Число жертв схода лавины на востоке Турции увеличилось до 26

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Число погибших из-за схода лавины на востоке Турции возросло до 33

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Пять человек погибли в микроавтобусе после схода лавины

РЕН ТВ04:24
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Происшествия

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На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
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