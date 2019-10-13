Число жертв тайфуна «Xaгибис» в Японии достигло 10 человек. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo. Пропавшими без вести числятся по меньшей мере 15 человек, пострадали около 125 человек.

Число погибших из-за тайфуна в Японии возросло до 10 человек

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