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Число жертв отравления алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 30

От отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области скончались уже 29 человек, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости
Погибшие жили в четырех населенных пунктах.
РИА Новости
Следователи возбудили шесть уголовных дел, которые объединили в одно производство.
РИА Новости
Следователи и полицейские обнаружили склад и пункт производства, изъято более 600 литров спиртосодержащей жидкости.
BFM.ru

С чего всё началось

В Оренбуржье от суррогатного алкоголя пострадали 54 человека, 26 из них умерли
О массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Погибшие и пострадавшие — жители Ясненского, Домбаровского и Адамовского районов. Так, в селе Акжарское погибли муж и жена, у которых осталось пять детей.
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Подробнее о событии

В Оренбуржье число умерших от суррогатного алкоголя увеличилось до 26
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Количество погибших от суррогатного алкоголя на востоке Оренбуржья достигло 29
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В Оренбуржье обсуждают версию о поставке суррогата из Казахстана
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Число жертв отравления суррогатом в Оренбуржье выросло до 30
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В Оренбуржье число смертей от суррогата увеличилось до 29
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Число жертв от отравления контрафактным алкоголем в Оренбуржье выросло до 21
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Статистика отравлений суррогатным алкоголем в России
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