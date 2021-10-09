О массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Погибшие и пострадавшие — жители Ясненского, Домбаровского и Адамовского районов. Так, в селе Акжарское погибли муж и жена, у которых осталось пять детей.
Научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови в интервью РИА Новости рассказал, как повлияет отставка с поста федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца на отношение страны к «Северному потоку-2».
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрил рекомендацию дисциплинарного комитета организации об отзыве разрешения московской антидопинговой лаборатории выполнять анализ проб крови с целью исследования биологических паспортов атлетов, сообщается в пресс-релизе WADA.