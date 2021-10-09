В Оренбуржье от суррогатного алкоголя пострадали 54 человека, 26 из них умерли

О массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Погибшие и пострадавшие — жители Ясненского, Домбаровского и Адамовского районов. Так, в селе Акжарское погибли муж и жена, у которых осталось пять детей.