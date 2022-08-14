ТАССЧисло погибших от взрыва на рынке в Ереване увеличилось до двухСпасатели МЧС Армении, которые работают на месте взрыва на территории рынка "Сурмалу" в Ереване, обнаружили тело второго погибшего в результате происшествия.ТАССВзрыв в ТЦ "Сурмалу" прогремел около 13:00 мск.РИА НовостиВ результате мощного взрыва здание обрушилось.Говорит МоскваСогласно предварительной версии, взрыв произошел из-за пожара на складе пиротехники.News.ruЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24Вечерняя МоскваРБКLife.ruАргументы и ФактыТелеканал 360°АбзацРЕН ТВПрофильКомсомольская правдаСекрет фирмыРоссийская газетаNewInformНТВФАНРосбалтИзвестияНародные новостиЯмал-МедиаDaily StormPetrogradПодробнее о событииЗамглавы МЧС Армении: число погибших при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване выросло до двухРБК12:13Число погибших из-за взрыва в Ереване увеличилось до 2 человек, еще 20 пропали без вестиРЕН ТВ12:25Минздрав Армении: при взрыве в торговом центре «Сурмалу» в Ереване погибли два человекаРИА Новости12:15Число погибших от взрыва на рынке в Ереване увеличилось до двухТАСС12:31Число жертв взрыва на рынке в Ереване увеличилось до двухRT на русском12:05Минздрав Армении сообщил о втором погибшем при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в ЕреванеLenta.ru11:59Число погибших при взрыве в ереванском ТЦ достигло двухИнтерфакс11:55Показать ещёОценить139Поделиться