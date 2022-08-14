Будьте в Плюсе

Число погибших от взрыва на рынке в Ереване увеличилось до двух

Спасатели МЧС Армении, которые работают на месте взрыва на территории рынка "Сурмалу" в Ереване, обнаружили тело второго погибшего в результате происшествия.
ТАСС
Взрыв в ТЦ "Сурмалу" прогремел около 13:00 мск.
РИА Новости
В результате мощного взрыва здание обрушилось.
Говорит Москва
Согласно предварительной версии, взрыв произошел из-за пожара на складе пиротехники.
News.ru

Подробнее о событии

Замглавы МЧС Армении: число погибших при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване выросло до двух
РБК12:13
Число погибших из-за взрыва в Ереване увеличилось до 2 человек, еще 20 пропали без вести
РЕН ТВ12:25
Минздрав Армении: при взрыве в торговом центре «Сурмалу» в Ереване погибли два человека
РИА Новости12:15
Число погибших от взрыва на рынке в Ереване увеличилось до двух
ТАСС12:31
Число жертв взрыва на рынке в Ереване увеличилось до двух
RT на русском12:05
Минздрав Армении сообщил о втором погибшем при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване
Lenta.ru11:59
Число погибших при взрыве в ереванском ТЦ достигло двух
Интерфакс11:55

Интересное

Татьяна Брухунова высказалась о критике поклонников из-за своей фигуры

Татьяну раскритиковали фанаты указав на ее полноту. Однако Жена Петросяна не стала молчать и высказалась о своей фигуре.
CT news11:37

Bloomberg: саудовский принц вложил в «Газпром» и «Лукойл» $500 млн перед спецоперацией

Саудовский принц Аль-Валид ибн Талал инвестировал более $500 млн в акции российских компаний перед началом российской спецоперации на Украине.
Газета.Ru14:18

ТАСС: три человека и несколько врачей отравились неизвестным веществом в Москве

Трое жильцов дома на юго-востоке Москвы и несколько врачей отравились неизвестным веществом.
Lenta.ru14:29

Военкор Котенок сообщил об ударе ВСУ по штабу ЧВК «Вагнер» в Попасной в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по одному из расположений частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в районе города Попасная.
Газета.Ru13:33

Обнародован тайный разговор Жанны Фриске с другом, в котором певица предрекает свою смерть

Известный стилист Влад Лисовец рассказал о том, что они с безвременно скончавшейся в 2015 году Жанной Фриске тайно дружили.
NVL14:28

Ходаренок ответил на заявление Киева о потере ВКС РФ двух эскадрилий Су-35

Генштаб ВСУ сообщил, что с начала спецоперации ВС РФ на Украине российская сторона якобы потеряла 24 современных истребителя Су-35 (две эскадрильи).
Общественная служба новостей09:36

Global Times: Европа стала жертвой провокаций НАТО в отношении России

Продолжающийся украинский кризис демонстрирует, что когда Вашингтон провоцирует НАТО на провокацию России, жертвой такой политики становится Европа.
Газета.Ru14:20

Философ Хомский заявил о путях компромисса и эскалации для решения конфликта на Украине

Украинский кризис можно разрешить методом поиска компромисса за столом переговоров или продолжить опасную для Украины и Запада эскалацию, заявил в беседе с немецкой газетой Welt американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.
РИА Новости08:27

Захарова обвинила Запад в недопущении специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС

В июле—августе Россия и Украина регулярно сообщают об обстрелах территории близ Запорожской АЭС, обвиняя друг друга в атаках.
РБК13:54

Минтруд прогнозирует безработицу в России на уровне 2021 года

Да, ситуация [по уровню безработицы] осенью несколько изменится, но майская версия макроэкономического прогноза, на наш взгляд, в части безработицы несколько завышена.
ТАСС12:26