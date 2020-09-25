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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25

Число погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 25 человек. Двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницы, сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.В источнике
Алексей Кучерукраинский адвокат
Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие. Срочно выехал на место событий. Есть те, кто выжил. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь.
С чего всё началось
Неподалеку от Харькова разбился военный самолет Ан-26, есть погибшие и пострадавшие, заявило
 в Facebook командование вооруженных сил Украины (на украинском языке).
Forbesвчера в 14:49
Подробнее о событии
РИА Новости

Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом увеличилось до 25

РИА Новости19:59
ТАСС

Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом возросло до 25

ТАСС17:17
Интерфакс

Число погибших при крушении Ан-26 под Чугуевом возросло до 25 человек

Интерфакс17:42
URA.Ru

Названо число жертв авиакатастрофы под Харьковом

URA.Ruвчера в 15:11
Коммерсантъ

Число погибших при крушении самолета на Украине увеличилось до 25

Коммерсантъ17:16
RT на русском

На Украине возбуждено уголовное дело после крушения Ан-26

RT на русском17:35
РБК

Военные уточнили число людей на борту разбившегося под Харьковом Ан-26

РБК17:17

Найден важнейший витамин для борьбы с коронавирусом

В предыдущем исследовании Холик выяснил, что при достаточном количестве витамина D в крови риск заражения коронавирусом снижается на 54 процента, а также, что витамин D помогает бороться не только с коронавирусом, но и с другими вирусами, вызывающими заболевания верхних дыхательных путей, включая сезонный грипп.
РИА Новости20:00

Netflix покажет документальный фильм о петербургской тюрьме

На американском стриминговом сервисе Netflix выйдет первый российский документальный фильм "Кресты", сообщает телеканал "Россия 1". Фильм выйдет на международной платформе с 1 января 2021 года на международных кинофестивалях.
DP.RUвчера в 04:58
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Fahrenheit выпустят на PlayStation 4 в юбилейном коробочном издании

Компания Meridiem Games в сотрудничестве с французской студией Quantic Dream готовит особое коробочное издание Fahrenheit: 15th Anniversary Edition для PlayStation 4. Выпуск приурочат к пятнадцатилетию культового приключения Дэвида Кейджа Fahrenheit: Indigo Prophecy.
Игромания.рувчера в 08:15

Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь

Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новостивчера в 04:58
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МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 14:08
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Математик доказал выдвинутую 224 года назад теорию «сотворения мира»

Профессор математики из Вустерского политехнического института (США) Майер Хуми заявил, что при помощи ограниченного набора уравнений ему удалось подтвердить предположение 224-летней давности о происхождении нашей Солнечной систем и подобных систем по всей Вселенной.
Российская газета24 сентября в 08:14
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Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфаксвчера в 05:45
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В октябре пособия и пенсии поступят только на карты «Мир»

С 1 октября 2020 года прекратится начисление детских пособий и пенсий на карты иностранных платежных систем, получателям государственных выплат необходимо оформить карту «Мир», сообщает «Российская газета».
Аргументы и Факты24 сентября в 04:55
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В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАССвчера в 04:48
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Онищенко намерен судиться с Минобрнауки Алтайского края

Глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко раскритиковал организацию питания в школах Алтайского края и готов к судебному разбирательству с Минобрнауки региона.
РИА Новостивчера в 08:30
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