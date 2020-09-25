Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25
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Число погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 25 человек. Двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницы, сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.В источнике
Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие. Срочно выехал на место событий. Есть те, кто выжил. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь.
С чего всё началось
Неподалеку от Харькова разбился военный самолет Ан-26, есть погибшие и пострадавшие, заявило
в Facebook командование вооруженных сил Украины (на украинском языке).
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