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ТАСС
ТАСС

Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25

Количество погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 25 человек, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним" Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.В источнике
Алексей Кучерукраинский адвокат
Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие. Срочно выехал на место событий. Есть те, кто выжил. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь.
С чего всё началось
Неподалеку от Харькова разбился военный самолет Ан-26, есть погибшие и пострадавшие, заявило
 в Facebook командование вооруженных сил Украины (на украинском языке).
Forbesвчера в 14:49
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Число погибших при крушении самолета на Украине увеличилось до 25

Коммерсантъ17:16
RT на русском

Число погибших в авиакатастрофе под Харьковом возросло до 25

RT на русском17:13
Интерфакс

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

Интерфаксвчера в 15:24
РИА Новости

После крушения Ан-26 возбудили дело о нарушении правил полетов

РИА Новости17:13
ТАСС

Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25

ТАСС17:12
URA.Ru

Названо число жертв авиакатастрофы под Харьковом

URA.Ruвчера в 15:11
РБК

Военные уточнили число людей на борту разбившегося под Харьковом Ан-26

РБК17:17

Мать рэпера Картрайта не пустили в Россию из-за коронавируса

Мать и сестра украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), тело которого в июле нашли в его квартире в Петербурге, не могут въехать в Россию из Украины из-за действующих ограничений в период коронавируса, сообщил РИА Новости адвокат семьи Антон Кобит.
РИА Новостивчера в 13:47

Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб

Что влияет на курс рубля По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, ослабление рубля к доллару за неделю составило 3,4%, в то время как аналогичные валюты развивающихся рынков ослабли примерно на 3,8%.
РБК17:08

Capcom изучает возможность выпуска новой Resident Evil на старых консолях

Согласно заявлению, компания рассматривает возможность выпуска Resident Evil Village на консолях текущего поколения, но не может «ничего обещать», так как игра разрабатывается с учетом требований приставок следующего поколения.
ИА Красная Веснавчера в 13:39

Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook

Блокировка российских аккаунтов в социальной сети Facebook является элементом моделирования информационного пространства и вмешательством в дела страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новостивчера в 14:24
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Ростех: к 2025 году пятая часть мобильных подключений в России будет осуществляться через 5G

Заместитель генерального директора государственной корпорации Ростех Александр Назаров на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2020) рассказал о развитии сотовой связи пятого поколения (5G).
3DNewsвчера в 10:47

Воробьев раскритиковал возможное приглашение Манджукича в «Локомотив»

Руководство московского "Локомотива" не работает на перспективу, рассматривая вариант с приглашением хорватского форварда Марио Манджукича, заявил РИА Новости бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев.
РИА Новостивчера в 14:55

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 14:08
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Акции «Яндекса» подорожали из-за покупки Тинькофф Банка

Акции "Яндекса" поднимались на 3,57 процента к 10:10 по московскому времени – 5075 руб. Что касается депозитарных расписок TCS Group Holding (в эту компанию входит "Тинькофф банк"), то они снижаются на 2,73 процента.
Evo-rus.com24 сентября в 04:07
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В рязанском аквапарке утонул 13-летний школьник

"Рязанским межрайоным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели в одном из рязанских аквапарков 13-летнего мальчика", - говорится в сообщении ведомства.
ТАССвчера в 11:06
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Власти начали создание единого госзаказчика для строек на ₽300 млрд

В августе 2020 года о планах по созданию единого госзаказчика в сфере строительства заявлял Хуснуллин: создание единого заказчика, по мнению вице-премьера, позволит сократить сроки строительства и предотвратит появление недостроев.
РБКвчера в 14:17
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Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь

Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новостивчера в 04:58
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