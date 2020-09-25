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ТАСС
ТАСС

Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25

Число погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области в пятницу возросло до 25, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним" Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.В источнике
Алексей Кучерукраинский адвокат
Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие. Срочно выехал на место событий. Есть те, кто выжил. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь.
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Число погибших при крушении самолета на Украине увеличилось до 25

Коммерсантъ17:16
РБК

Военные уточнили число людей на борту разбившегося под Харьковом Ан-26

РБК17:17
Интерфакс

Число погибших при крушении Ан-26 под Чугуевом возросло до 25 человек

Интерфакс17:42
URA.Ru

Названо число жертв авиакатастрофы под Харьковом

URA.Ruвчера в 15:11
ТАСС

Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25

ТАСС17:17
RT на русском

На Украине возбуждено уголовное дело после крушения Ан-26

RT на русском17:35
РИА Новости

После крушения Ан-26 возбудили дело о нарушении правил полетов

РИА Новости17:13

Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб

Что влияет на курс рубля По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, ослабление рубля к доллару за неделю составило 3,4%, в то время как аналогичные валюты развивающихся рынков ослабли примерно на 3,8%.
РБК17:08
15

Третью российскую вакцину от коронавируса испытают в трех городах

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук получил разрешение Минздрава на клинические испытания на добровольцах разработанной им вакцины от коронавируса.
Известия17:27

Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на особняк Киркорова

Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы Филиппа Киркорова, сказал «МБХ медиа», что артист не намерен подавать в суд на штаб Навального из-за расследования о его доме.
Компания24 сентября в 15:24
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Рэдклифф не исключил возможность возвращения к роли Гарри Поттера

Инсайдеры сообщили изданию, что Рэдклифф рассмотрит возвращение к вселенной Гарри Поттера лишь в том случае, если автор одноименных книг Джоан Роулинг не станет участвовать с ним в одном проекте.
Экономика сегоднявчера в 12:37
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Netflix покажет документальный фильм о петербургской тюрьме

На американском стриминговом сервисе Netflix выйдет первый российский документальный фильм "Кресты", сообщает телеканал "Россия 1". Фильм выйдет на международной платформе с 1 января 2021 года на международных кинофестивалях.
DP.RUвчера в 04:58
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Германия в ОЗХО получила ноту от России с требованиями по Навальному

25 сентября, представитель Правительства Германии Мартина Фиц, заявила журналистам, что в постоянном представительстве ФРГ при Организации по запрещению химического оружия, получили от российской стороны ноту по инциденту с Алексеем Навальным.
Evo-rus.comвчера в 11:00
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Зампомощника Помпео обсудил ситуацию в Белоруссии с Тихановской

Вашингтон, 25 сентября 2020, 21:53 — REGNUM Ситуация в Белоруссии обсуждалась сегодня, 25 сентября, на встрече Джорджа Кента, заместителя американского госсекретаря, с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, сообщает её телеграм-канал «Пул Первой».
REGNUMвчера в 14:53
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Просрочка по потребкредитам в РФ достигла пиковых значений 2018 года

Объем просроченных потребительских кредитов достиг пиковых значений с конца 2018 года, а в целом за август прирост просрочки составил 5%, что стало самым высоким показателем с начала коронакризиса в России.
Газета.Ru24 сентября в 05:15
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Энтузиаст сравнил под электронным микроскопом микросхемы, изготовленные Intel по нормам 14 нм, и TSMC — по нормам 7 нм

В настоящее время лучший техпроцесс Intel, используемый для серийного производства настольных процессоров, носит обозначение 14 nm+++, тогда как процессоры AMD серии Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2, компания TSMC выпускает по нормам 7 нм.
iXBT.com23 сентября в 10:11
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Natus Vincere обыграла Nigma на OGA Dota PIT Season 3

Natus Vincere выиграла европейский коллектив Nigma в открывающем матче OGA Dota PIT Season 3. «Рождённые Побеждать» одолели своих соперников со счётом 2:0, потратив чуть больше 60 минут на две карты.
Нева Спорт23 сентября в 09:11

Минпромторг РФ заключил контракт с китайским автопроизводителем Haval

Специальный инвестиционный контракт с российским филиалом китайского автоконцерна Great Wall подписало Министерство промышленности и торговли РФ, сообщает 25 сентября пресс-служба ведомства.
ИА Красная Веснавчера в 15:47