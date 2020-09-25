Известия 9 23

Число погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области в пятницу возросло до 25, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним" Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.