Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25
Число погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области в пятницу возросло до 25, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним" Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.В источнике
Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие. Срочно выехал на место событий. Есть те, кто выжил. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь.
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