Происшествия
Российская газетаЧисло погибших при крушении самолета в Африке возросло до 29 человек
Число погибших в результате авиакатастрофы на востоке Демократической Республики Конго возросло до 29 человек. Ранее СМИ сообщали о 23 погибших. Напомним, принадлежащий компании Busy Bee небольшой самолет Dornier-228 упал на один из районов города Гома спустя три минуты после взлета.
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Гибкий смартфон Motorola razr 2 может получить систему бокового управления Side-Touch
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Ученые обнаружили в метеоритах компоненты органической жизни
Исследователи, изучив состав обнаруженных метеоритов, не исключили, что благоприятные условия на нашей планете сложились именно благодаря падению космических тел.
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Депутат Госдумы ответил на слова главы генштаба Украины о Крыме
Замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил высказывание начальника украинского Генштаба Руслана Хомчака, назвавшего Крым базой, «кошмарящей» европейские и североафриканские страны.
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