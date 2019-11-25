Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЧисло погибших при крушении самолета в Африке возросло до 29 человек

Число погибших в результате авиакатастрофы на востоке Демократической Республики Конго возросло до 29 человек. Ранее СМИ сообщали о 23 погибших. Напомним, принадлежащий компании Busy Bee небольшой самолет Dornier-228 упал на один из районов города Гома спустя три минуты после взлета.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Крушение самолета в ДРК: число жертв увеличилось до 29, еще 16 человек пострадали

Вести.Ru19:20

Хронология крупных авиакатастроф 2019 года

ТАСС07:59

Жертвами крушения самолета в ДРК числятся 29 человек

Московский Комсомолец19:12

СМИ: число погибших при крушении самолета в ДРК возросло до 29 человек

РИА Новости17:24

Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго

РБК08:32

В ДРК возросло число погибших при аварии самолета Dornier-228

REGNUM19:13

СМИ сообщили о гибели 19 человек при авиакатастрофе в ДР Конго

Говорит Москва05:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 20:02, Ашберн
Гаджеты

Гибкий смартфон Motorola razr 2 может получить систему бокового управления Side-Touch

3DNews 02:08
Футбол

«Фламенго» победил «Ривер Плейт» и выиграл Кубок Либертадорес

ODDS.ru 01:49
Космос

Ученые обнаружили в метеоритах компоненты органической жизни

Исследователи, изучив состав обнаруженных метеоритов, не исключили, что благоприятные условия на нашей планете сложились именно благодаря падению космических тел.
RuNews24.ru 22 ноября в 01:30
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Культура

Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару

РИА Новости 17:59
Политика

Депутат Госдумы ответил на слова главы генштаба Украины о Крыме

Замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил высказывание начальника украинского Генштаба Руслана Хомчака, назвавшего Крым базой, «кошмарящей» европейские и североафриканские страны.
News.ru 09:37
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульская служба новостей вчера в 04:52
Шоу-бизнес

Ксения Алферова показала маму без фотошопа

Актриса Ксения Алферова решила продемонстрировать, как выглядит ее знаменитая мама Ирина Алферова без прикрас.
Bimru.ru 04:39
Музыка

Лоза назвал бессмысленным «Детское Евровидение»

Певец Юрий Лоза раскритиковал «Детское Евровидение» и назвал этот конкурс бессмысленным.
Аргументы и Факты 19:16
Футбол

В Серии А перенесли матч из-за проливного дождя

Матч 13-го тура Серии А «Лечче» — «Кальяри», который должен был состояться сегодня, 24 ноября, перенесен на понедельник.
Sport24.ru 15:48
Хоккей

Ничушкин прервал безголевую серию, составлявшую 91 матч

Спорт-Экспресс вчера в 22:15
Происшествия

Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки

Lenta.ru 03:12
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Вести.Ru 18:29
Здоровье

Телемедицина станет одним из способов проведения медосмотров

Минздрав предложил новый способ проведения медосмотров – с помощью телемедицины. Проект находится на стадии общественного обсуждения.
Время Бухгалтера 22 ноября в 03:15
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

РИА Новости 14:18
Авто

Автоэксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть»

Автоновости дня 01:53
Происшествия

Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
РБК вчера в 13:25
Экономика

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Коммерсантъ 19:52
Энергетика

На одной из АЗС на Сахалине цена топлива подскочила до 70 рублей

До 70 рублей за литр подскочила цена АИ- 98 на одной из АЗС на Сахалине.
Кривое-зеркало.ру 19:36
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
Авто

Назван наиболее выгодный тип автомобилей для России

Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.
Автоновости дня 21 ноября в 21:39
Политика

Жириновский предложил смягчить правила самообороны в России

Речь идет о поправке в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Известия 15:00
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости вчера в 17:17
Здоровье

В самом большом районе Алтая открыли новый корпус больницы

ТАСС 22 ноября в 06:53
Политика

Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку

Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
РИА Новости 18:07
Шоу-бизнес

Перенесшему инсульт Николаю Носкову разрешили петь только два часа

Певец переживает из-за того, что врачи разрешили петь ему не более двух часов.
RuNews24.ru 09:53
Музыка

Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео с концерта в Иркутске

Певица Ольга Бузова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала видео с концерта, который прошёл 23 ноября в Иркутске.
ИрСити вчера в 10:43
Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого потерпел четвертое поражение подряд

«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого, потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Нидерландов.
Vprognoze.ru 17:29
Общество

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости 22 ноября в 12:53
Авто

Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором

Продажи LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. начнутся 25 ноября.
Автоновости дня вчера в 02:06
Главное