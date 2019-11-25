Число погибших в результате авиакатастрофы на востоке Демократической Республики Конго возросло до 29 человек. Ранее СМИ сообщали о 23 погибших. Напомним, принадлежащий компании Busy Bee небольшой самолет Dornier-228 упал на один из районов города Гома спустя три минуты после взлета.

Число погибших при крушении самолета в Африке возросло до 29 человек

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