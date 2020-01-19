Армия и оружие

РБКРБКСМИ сообщили о 70 погибших в результате атаки на военных в Йемене

Не менее 70 человек погибли и около 150 пострадали в результате ракетного обстрела военного лагеря армии Йемена со стороны хуситского движения, сообщает Al-Arabiya со ссылкой на источники в больнице. Нападение на лагерь в провинции Мариб произошло вечером 18 января.
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СМИ сообщили о 70 погибших в результате атаки на военных в Йемене

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Число погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60

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