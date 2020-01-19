Армия и оружие
РБКСМИ сообщили о 70 погибших в результате атаки на военных в Йемене
Не менее 70 человек погибли и около 150 пострадали в результате ракетного обстрела военного лагеря армии Йемена со стороны хуситского движения, сообщает Al-Arabiya со ссылкой на источники в больнице. Нападение на лагерь в провинции Мариб произошло вечером 18 января.
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Шоу-бизнес
Певица Юлия Савичева рассказала в Сети о «страшном» заболевании
Российская исполнительница Юлия Савичева поделилась с поклонниками в Сети информацией о «страшном» вирусном заболевании, которым она успела заразиться во время отпуска.
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Бывший игрок ЦСКА Ефремов рассказал, что находится в поисках клуба
Полузащитник Дмитрий Ефремов, ранее выступавший за ЦСКА, рассказал о том, что находится в поисках клуба.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Политика
Польша заявила о правах на ряд произведений искусства в России
Министерства иностранных дел Польши заявило о правах на ряд произведений искусства, находящихся в России.
Происшествия
В Чехии при пожаре в доме престарелых погибли восемь человек
Общество
Фоторепортаж: как в Ижевске прошли крещенские купания
В столице Удмуртии купания не отменили. Иордань на Ижевском пруду начали готовить еще 17 января,сообщала пресс-служба Администрации Ижевска.
Политика
Тимошенко заявила о «ликвидации» Украины
Оппозиционный украинский политик Юлия Тимошенко заявила о "ликвидации" Украины.
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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
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Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
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Глава UFC: возможный бой Макгрегор — Нурмагомедов пройдет не в Москве
Глава UFC Дана Уайт заявил, что возможный реванш Конора Макгрегрора и Хабиба Нурмагомедова пройдет не в Москве.
Футбол
Малком забил в тренировочном матче на сборах «Зенита» в Катаре
Полузащитник «Зенита» Малком забил первый гол на сборах, проходящих в Катаре.
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Православные христиане празднуют Крещение Господне
Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
Экономика
В Китае назвали выгоду от заключения первой фазы торговой сделки с США
Подписание первой фазы торговой сделки с США позволит Китаю повысить конкурентоспособность внутреннего рынка и предоставить потребителям более качественные товары и услуги, отметила официальный представитель Госкомитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй.
Происшествия
В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину
В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках.
Авто
Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в России
Выпуск нового кроссовера Skoda Karoq уже налажен на территории Российской Федерации, а вскоре модель выведут на рынок.
Политика
Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Здоровье
Из российских аптек изымают популярный спазмолитик
Из российских аптек изымают популярный спазмолитик «Дротаверин, раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл».
Наука
Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью
Армия и оружие
Британские истребители F-35 не могут взлететь из-за развёрнутых в 10 километрах российских систем ПВО
«Даже если допустить, что истребители F-35 обладают средствами противодействия российским ПВО, российские средства РЭБ смогут быстро установить, как именно осуществляется противодействие, и, следовательно, это даст возможность выработать контрмеры, не говоря уже о том, что мощное подавление позволит нарушить нормальную работу систем истребителя пятого поколения», - отмечает эксперт.
Политика
Мадуро заявил о готовности к диалогу с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
Хоккей
Сборная дивизиона Харламова выиграла мастер-шоу Матча звезд КХЛ
Политика
Трамп категорически отвергает все обвинения по импичменту
Американский лидер Дональд Трамп категорически отрицает выдвинутые против него обвинения в обеих статьях импичмента, передает РИА "Новости" со ссылкой на распространенный Белым домом официальный ответ стороны защиты на предписание явиться на процесс в верхнюю палату американского законодательного органа.
Происшествия
В Москве трое мужчин провалились под лед
Общество
В Москве разработают программу адресной помощи семьям с детьми
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти планируют разработать программу адресной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной финансовой ситуации, в рамках реализации задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Общество
Соловьев раскритиковал Водонаеву за обвинения в адрес Скабеевой
Владимир Соловьев раскритиковал модель Алену Водонаеву, которая обвинила телеведущую Ольгу Скабееву в "пропаганде агрессии и невежества".
Общество
Названы самые популярные лечебные курорты России
Лечебные курорты Краснодарского и Ставропольского края пользовались в 2019 году наибольшей популярностью у заинтересованных клиентов.
Общество
Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
Политика
Медведев призвал относиться спокойно к отставке правительства
Ушедший в отставку с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу заявил, что к отставке российского правительства нужно относиться спокойно.