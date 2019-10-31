Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию. Ранее сообщалось о 10 погибших и 30 раненых.

Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек

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