Происшествия
РИА НовостиЧисло погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию. Ранее сообщалось о 10 погибших и 30 раненых.
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Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
Общество
Эксперты назвали сферы труда с самыми счастливыми работниками
Самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы.
Экономика
Акции «Газпрома» подорожали до максимума за 11 лет
Максимальная стоимость с начала торгов в среду на момент публикации составляла 259 руб. В июле акции "Газпрома" дорожали до 256,4 руб. Дороже всего акции компании стоили 22 мая 2008 г. – 369,5 руб. Рост котировок "Газпрома" начался 29 октября после сообщений о том, что компания полностью завершила заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири".
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Происшествия
В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Кино
Федор Добронравов рассказал о новом сезоне «Сватов»
Российский актер Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон комедийного сериала «Сваты».
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Политика
Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
Политика
Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном
Единоборства
Отец Нурмагомедова рассказал о скором завершении карьеры Хабиба
Отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — рассказал о скором завершении карьеры сына.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов: Бывшая жена не дает мне видеться с дочерью
Бывший супруг Ольги Бузовой и футболист Дмитрий Тарасов в своем новом интервью откровенно рассказал о двух неудачных браках.
Технологии
Неудаляемый вирус заразил более 45 тысяч Android-устройств
Появился новый вид вредоносного программного обеспечения (ПО) для Android, который уже успел заразить более 45 тысяч устройств.
Единоборства
Ковалев о бое с Канело: Никогда не дрался с боксером такого уровня
Россиянин отметил, что никогда не дрался с боксером, который был бы такого уровня.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Здоровье
Специалисты назвали четыре несуществующих на самом деле заболевания
Эксперты перечислили заболевания, которых нет в Медицинской классификации болезней 10-го созыва (МКБ-10), но российские врачи с завидным упорством продолжают писать эти диагнозы в медкарте своих пациентов.
Авто
Эксперты назвали автомобили, которые сложно продать
Эксперты издания «Авторамблер» перечислили автомобили, которые трудно продать на вторичном рынке.
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Общество
За езду без ОСАГО штраф может вырасти в семь раз
Правительство РФ рассматривает возможность увеличения штрафа за езду без страховки в 7 раз.
Армия и оружие
Норвегия отреагировала на сообщения об операции российских подлодок
Во вторник телерадиокомпания NRK сообщила о том, что российский подводный флот проводит крупнейшую операцию в северной Атлантике с участием 10 подводных лодок, которые пытаются скрытно продвинуться как можно дальше в северных морях.
Наука
Установили благотворное влияние кофе на микрофлору кишечника
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
Происшествия