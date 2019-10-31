Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЧисло погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек

Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию. Ранее сообщалось о 10 погибших и 30 раненых.
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с чего всё началось
В результате пожара в поезде в Пакистане погибли более 60 человек, десятки пострадали сообщает
 GEO TV со ссылкой на главу спасательной службы Бакира Хуссейна.
РБК01:40

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В Пакистане при пожаре в поезде погибли более 60 человек

РБК01:40

СМИ: число погибших при пожаре в поезде в Пакистане увеличилось до 62

ТАСС01:35

СМИ: Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане увеличилось до 62

Российская газета02:18

Число жертв пожара в пакистанском поезде достигло 62

Интерфакс02:25

Пожар в поезде в Пакистане: погибших уже 62

Вести.Ru01:23

Число жертв пожара в поезде в Пакистане возросло до 46

RT на русском01:19

В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек

РИА Новости01:21
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:28, Вашингтон
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
Lenta.ru вчера в 16:50
Общество

Эксперты назвали сферы труда с самыми счастливыми работниками

Самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы.
RT на русском вчера в 22:02
Экономика

Акции «Газпрома» подорожали до максимума за 11 лет

Максимальная стоимость с начала торгов в среду на момент публикации составляла 259 руб. В июле акции "Газпрома" дорожали до 256,4 руб. Дороже всего акции компании стоили 22 мая 2008 г. – 369,5 руб. Рост котировок "Газпрома" начался 29 октября после сообщений о том, что компания полностью завершила заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири".
Ведомости вчера в 06:06
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

РБК вчера в 14:04
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Армия и оружие

Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади

Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Происшествия

В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте.
РИА Новости 01:45
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Кино

Федор Добронравов рассказал о новом сезоне «Сватов»

Российский актер Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон комедийного сериала «Сваты».
Мойка78 01:29
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

Уралинформбюро вчера в 08:41
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

РБК вчера в 22:36
Политика

Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Ведомости 00:17
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Политика

Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном

РБК вчера в 12:23
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Отец Нурмагомедова рассказал о скором завершении карьеры Хабиба

Отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — рассказал о скором завершении карьеры сына.
Телеканал 360° 02:20
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов: Бывшая жена не дает мне видеться с дочерью

Бывший супруг Ольги Бузовой и футболист Дмитрий Тарасов в своем новом интервью откровенно рассказал о двух неудачных браках.
Дни24 29 октября в 11:40
Технологии

Неудаляемый вирус заразил более 45 тысяч Android-устройств

Появился новый вид вредоносного программного обеспечения (ПО) для Android, который уже успел заразить более 45 тысяч устройств.
VSE42.RU 00:31
Единоборства

Ковалев о бое с Канело: Никогда не дрался с боксером такого уровня

Россиянин отметил, что никогда не дрался с боксером, который был бы такого уровня.
Нева Спорт 29 октября в 05:09
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Здоровье

Специалисты назвали четыре несуществующих на самом деле заболевания

Эксперты перечислили заболевания, которых нет в Медицинской классификации болезней 10-го созыва (МКБ-10), но российские врачи с завидным упорством продолжают писать эти диагнозы в медкарте своих пациентов.
Профиль вчера в 10:02
Авто

Эксперты назвали автомобили, которые сложно продать

Эксперты издания «Авторамблер» перечислили автомобили, которые трудно продать на вторичном рынке.
Газета Кемерова 28 октября в 02:20
Армия и оружие

Обнаружена неспособность ядерной «Булавы» стрелять на запад

Lenta.ru 01:57
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Газета.Ru 01:22
Общество

За езду без ОСАГО штраф может вырасти в семь раз

Правительство РФ рассматривает возможность увеличения штрафа за езду без страховки в 7 раз.
SpeedMe вчера в 22:54
Армия и оружие

Норвегия отреагировала на сообщения об операции российских подлодок

Во вторник телерадиокомпания NRK сообщила о том, что российский подводный флот проводит крупнейшую операцию в северной Атлантике с участием 10 подводных лодок, которые пытаются скрытно продвинуться как можно дальше в северных морях.
РИА Новости вчера в 10:31
Наука

Установили благотворное влияние кофе на микрофлору кишечника

ToDay News Ufa 29 октября в 11:56
Происшествия

В ДТП в Москве погиб чиновник Минздрава Крыма

BFM.ru 02:24
Здоровье

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
РБК 01:30
Происшествия

Вдова Кобзона банкротит бизнесмена, который брал в долг у ее мужа

РЕН ТВ вчера в 21:05
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