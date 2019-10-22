с чего всё началось

В рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в Красноярском крае обнаружены тела еще двух погибших из числа без вести пропавших.

При прорыве дамб в Красноярском крае погибли 17 человек. Об этом во вторник, 22 октября, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17

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