Происшествия
ИзвестияЧисло погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17
При прорыве дамб в Красноярском крае погибли 17 человек. Об этом во вторник, 22 октября, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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В рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в Красноярском крае обнаружены тела еще двух погибших из числа без вести пропавших.
с чего всё началось
"К данному моменту обнаружены тела еще двух погибших человек из числа без вести пропавших рабочих, трое по-прежнему числятся без вести пропавшими", – говорится в сообщении на сайте СК.Москва 2409:41
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Посол Турции оценил слова Помпео о готовности к войне
В Анкаре считают ошибкой перевода заявления госсекретаря США Майка Помпео о готовности к войне с Турцией, заявил турецкий посол в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр.
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