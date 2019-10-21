Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъЧисло погибших при прорыве дамб в Красноярском крае возросло до 17

Обнаружены тела еще двух погибших при прорыве дамб в Красноярском крае. Общее количество жертв возросло до 17. Трое человек числятся пропавшими без вести, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).
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Светлана Петренко
В рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в Красноярском крае обнаружены тела еще двух погибших из числа без вести пропавших.
— Светлана ПетренкоТАСС 05:36
с чего всё началось
«К данному моменту обнаружены тела еще двух погибших человек из числа без вести пропавших рабочих, трое по-прежнему числятся без вести пропавшими», - говорится в сообщении на сайте
 Следственного комитета России.
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