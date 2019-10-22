Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъЧисло погибших при прорыве дамб в Красноярском крае возросло до 17

Обнаружены тела еще двух погибших при прорыве дамб в Красноярском крае. Общее количество жертв возросло до 17. Трое человек числятся пропавшими без вести, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).
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с чего всё началось
«К данному моменту обнаружены тела еще двух погибших человек из числа без вести пропавших рабочих, трое по-прежнему числятся без вести пропавшими», - говорится в сообщении на сайте
 Следственного комитета России.
ТК Звезда06:14

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ИА 1-Line05:16

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 17 человек

ТК Звезда06:14

Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском выросло до 17 человек

МИР 2405:46

Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17

Известия05:44

Число погибших при прорыве дамбы возросло до 17

Телеканал 360°05:36

Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17 человек

РИА Новости05:55

Число жертв прорыва дамб в Красноярском крае достигло 17

Газета.Ru06:58
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