с чего всё началось

При прорыве дамб в Красноярском крае погибли 17 человек. Об этом во вторник, 22 октября, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17

Происшествия Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

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Шоу-бизнес Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.

Игры The Outer Worlds получила высокие оценки критиков За несколько дней до релиза The Outer Worlds появились первые оценки критиков.

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Экономика Завод сельхозтехники за 3 млрд появится под Воронежем Компания "КУН Восток" вложит в строительство завода по производству сельскохозяйственной техники в Рамонском районе Воронежской области 3 млрд руб. Об этом во вторник, 22 октября, гендиректор фирмы Андрей Манзюк сообщил губернатору Александру Гусеву.

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