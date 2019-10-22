с чего всё началось

В рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в Красноярском крае обнаружены тела еще двух погибших из числа без вести пропавших.

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17 человек. Об этом сообщает ТАСС сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. В ходе расследования были обнаружены тела двух погибших, которые числились без вести пропавшими.

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17

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