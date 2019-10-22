Происшествия
РБКЧисло погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17 человек. Об этом сообщает ТАСС сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. В ходе расследования были обнаружены тела двух погибших, которые числились без вести пропавшими.
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В рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в Красноярском крае обнаружены тела еще двух погибших из числа без вести пропавших.
с чего всё началось
"К данному моменту обнаружены тела еще двух погибших человек из числа без вести пропавших рабочих, трое по-прежнему числятся без вести пропавшими", – говорится в сообщении на сайте СК.Москва 2409:41
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