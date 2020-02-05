Происшествия
Аргументы и ФактыЧисло погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23
Власти турецкой провинции Ван сообщили, что в результате схода лавины в районе Бахчесарай погибли 23 человека.
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Авто
Дебютировал новый Cadillac Escalade
Новый Cadillac Escalade официально представили в Лос-Анджелесе.
Экономика
Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk
VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Технологии
Излучение iPhone 11 Pro вдвое превышает безопасные для человека нормы
Исследование позволило установить, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии (Structure–activity relationship, SAR) для исследованных смартфонов iPhone 11 Pro достигает уровня 3,8 Вт/кг, в то время как максимальный уровень SAR, установленный FCC, составляет 1,6 Вт/кг, то есть, более чем в два раза меньше.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Футбол
«Ты великий игрок и человек». Фергюсон поздравил Роналду с 35-летием
Общество
«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
Как пояснил "Известиям" глава ЦИФРРА Вадим Дробиз, данные регионы традиционно лидируют по потреблению алкоголя за счет высоких средних зарплат, что позволяет покупать легальную продукцию.
Экономика
Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса
Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
Шоу-бизнес
Мать Прохора Шаляпина показала новую возлюбленную сына
Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова выложила в Instagram фото своего сына с новой пассией, сообщает «Комсомольская правда».
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова
Долгожданное событие в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко - вторые роды Насти – наконец, свершилось.
Общество
Жан-Поль Готье сообщил, что готов сотрудничать с Ольгой Бузовой
Французский кутюрье Жан-Поль Готье заявил, что готов сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой - он считает, что это "было бы забавно".
Политика
Нэнси Пелоси разорвала копию речи Дональда Трампа
Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.
Космос
«Сердце» Плутона оказалось способно управлять ветрами
Новые исследования показали, что область Томбо (именно такое название ей присвоили) может влиять на атмосферную циркуляцию и ветра планеты, сообщает CNN.
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Общество
Китай ужесточил правила ввоза российской древесины
Китайская таможня в 2020 году ужесточила фитосанитарный контроль для российских лесоматериалов, и теперь экспорт круглого леса оказался невозможен.
Происшествия
Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы
Шоу-бизнес
Ида Галич рассказала Собчак о причинах конфликта с Бузовой
Галич стала героиней нового выпуска ютуб-шоу «Осторожно, Собчак», в ходе которого рассказала о своих претензиях к Бузовой.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Общество
Геймплейный трейлер Atomic Heart
Разработчики Atomic Heart выпустили короткий геймплейный трейлер. В ролике показаны персонажи и мир игры, а также сражения с врагами.
Общество
В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе со скотом
Ребенка содержали в непригодных условиях В Приморском крае трехлетняя девочка жила на ферме среди животных.
Спорт
Кроссовки Nike приравняли к допингу
Авто
Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком
Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Шоу-бизнес
Петросян со смехом назвал размер своей пенсии
Происшествия
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.