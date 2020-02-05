Власти турецкой провинции Ван сообщили, что в результате схода лавины в районе Бахчесарай погибли 23 человека.

Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23

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