Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ США задержали шестерых саудовцев после стрельбы на базе ВМС

Двумя днями ранее стало известно, что два человека, которые были ранены при стрельбе на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор, скончались, сообщил на пресс-конференции официальный представитель военного объекта Роберт Чадвик.
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с чего всё началось
После стрельбы на военной базе "Пенсакола" во Флориде власти США допросили шестерых граждан Саудовской Аравии, сообщает телеканал Fox News
 со ссылкой на высокопоставленный источник.
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