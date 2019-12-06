Происшествия
Газета.RuВ США задержали шестерых саудовцев после стрельбы на базе ВМС
Двумя днями ранее стало известно, что два человека, которые были ранены при стрельбе на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор, скончались, сообщил на пресс-конференции официальный представитель военного объекта Роберт Чадвик.
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После стрельбы на военной базе "Пенсакола" во Флориде власти США допросили шестерых граждан Саудовской Аравии, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленный источник.РИА Новости01:02
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Fox News: США задержали шесть подданных Саудовской Аравии после стрельбы на авиабазе
Коммерсантъвчера в 23:38
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