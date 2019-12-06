с чего всё началось

Двумя днями ранее стало известно, что два человека, которые были ранены при стрельбе на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор, скончались, сообщил на пресс-конференции официальный представитель военного объекта Роберт Чадвик.

В США задержали шестерых саудовцев после стрельбы на базе ВМС

Происшествия Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Музыка Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос» Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.

Футбол Минниханов дал старт строительству футбольной академии Бердыева Президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт строительству футбольной академии, которую будет курировать бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев.

Политика Парубий объяснил, почему оппозиция собирает людей на Майдане Депутат «Европейской солидарности» Андрей Парубий заявил, что людей на Майдане накануне саммита «нормандской четверки» собирают, поскольку перед переговорами в Париже не посоветовались с оппозицией.

Политика Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.

Здоровье Врач предупредила об опасности интервального голодания Врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко, комментируя предложение американских ученых голодать в течение 14 часов для похудения, предупредила об опасности такой "диеты" для некоторых людей.

Общество Малышева рассказала о популярных мифах о МРТ Телеведущая и врач Елена Малышева выпустила видеозапись о пяти популярных мифах по поводу магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Футбол Цорн с пониманием относится к акции фанатов «Спартака» Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал решение фанатов уйти со стадиона по ходу предстоящего матча чемпионата России с «Ростовом».

Общество В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.

Общество Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник.

Общество Болельщики «Спартака» обратились в СК по поводу заявления Запашного Болельщики московского "Спартака" обратились в следственное управление СКРФ и прокуратуру по городу Санкт-Петербург с просьбой дать правовую оценку действиям Эдгарда Запашного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ, сообщил РИА Новости известный болельщик "Спартака" Олег "Мосфильмовский" Семенов.

Шоу-бизнес Певица МакSим опять выходит замуж Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.

Политика В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».