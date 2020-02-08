Число погибших в результате массовой стрельбы в таиландском городе Накхонратчасима достигло 20. Об этом сообщает Тайское агентство новостей со ссылкой на Министерство здравоохранения. Ранее сообщалось о 17 погибших.

Число погибших при стрельбе в Таиланде достигло 20

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