Происшествия
RT на русскомЧисло погибших при стрельбе в Таиланде достигло 20
Число погибших в результате массовой стрельбы в таиландском городе Накхонратчасима достигло 20. Об этом сообщает Тайское агентство новостей со ссылкой на Министерство здравоохранения. Ранее сообщалось о 17 погибших.
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Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Происшествия
В Таиланде солдат убил 12 человек и взял заложников
Военнослужащий, по данным издания, убил своего командира и двух человек в военном лагере, а потом угнал из части военный внедорожник HamVee.
Армия и оружие
Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за гибель ополченцев
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник возложил на президента Украины Владимира Зеленского ответственность за гибель военнослужащих ЛНР в результате артиллерийского обстрела населенного пункта Золотое-5 со стороны украинских силовиков.
Наука
Китайские учёные разработали защитное покрытие для зубов от кариеса
Китайские учёные из Аньхойского медицинского университета создали новую методику предотвращения кариеса.
Политика
Зеленский встретился с Папой Римским
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.
Экономика
В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Экономика
Греф предсказал влияние коронавируса на экономику
Последствия, которые окажет коронавирус на мировую экономику, могут быть значительными.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Политика
Путин рассказал о личной встрече с Лукашенко
Президент России Владимир Путин рассказал о том, как как проходили переговоры в Сочи с его коллегой Александром Лукашенко.
Политика
Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене
Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
Армия и оружие
Эрдоган выдвинул ультиматум по сирийской провинции Идлиб
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул руководству Сирии ультиматум по провинции Идлиб.
Общество
Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 780
В китайской провинции Хубэй количество умерших от коронавируса выросло до 780, за сутки погиб 81 человек, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Китая.
Армия и оружие
Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО
Единоборства
UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем
Общество
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.
Кино
В сериале «Ведьмак» появится леший из игры
Во втором сезоне "Ведьмака" появится новый сказочный персонаж - леший, сообщает Redanian Intelligence.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Культура
Российская певица Анна Бутурлина выступит на «Оскаре»
Общество
Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте
Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов
Речь идет о фильмах, запрещенных к показу на платформе с 2015 по 2020 годы.
Происшествия
Одно из дел Шамсутдинова могут рассмотреть без него
Адвокат отметил, что Руслан Мухатов, обвиняемый в нарушении уставных взаимоотношений, попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Экономика
В Кузбассе ответили на отказ Польши от импорта российского угля
В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Политика
Украина смягчит правила пересечения границы с Крымом для детей
Киев с 9 февраля упрощает процедуру пересечения границы с Крымом детям от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине.
Армия и оружие
Огневая мощь танка «Армата» превосходит все аналоги, заявили на УВЗ
Разработка новой пушки для перспективного российского танка Т-14 "Армата" уже завершена, рассказал РИА Новости в ходе выставки Defexpo India — 2020 официальный представитель концерна Уралвагонзавод (входит в "Ростех") — предприятия — разработчика боевой машины.
Здоровье
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Космос
NASA и ЕКА запустят зонд для изучения Солнца
Спутник вместе с ракетой Atlas V стартует 9 февраля NASA и Европейское космическое агентство намерены изучить загадку гелиосферы.
Политика
Трамп объяснил увольнение русскоговорящего сотрудника СНБ США
Президент США Дональд Трамп рассказал, за что снял с должности сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана.