Происшествия
BFM.ruОт взрыва в пятиэтажке в Орехово-Зуеве есть погибший и пострадавшие
Один человек погиб, четыре пострадали в результате взрыва в пятиэтажке в Орехово-Зуеве, сообщает МЧС. По данным информированного источника «Интерфакса», среди пострадавших подросток и две женщины. 200 человек эвакуированы из жилого дома.
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Общество
Дипломаты собирают средства для помощи застрявшим в США россиянам
Российские дипломаты в США организовали сбор средств для помощи гражданам России, которые не могут вернуться на родину из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Киберспорт
Fallout 76 раздадут бесплатно в Steam владельцам игры в Bethesda.net
Общество
Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса
Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
Авто
Porsche 911 Turbo S на 900 л.с. разменивает «сотню» за 2 секунды
Например, инженеры из фирмы Cicio Performance выпускают разработки для целой группы моделей Porsche.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
Учены предполагают, что 29 апреля данное небесное тело приблизится к Земле на минимальное расстояние — порядка 6,3 млн км, что в 16 раз больше расстояния, чем до Луны.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Экономика
Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
Общество
Минкомсвязь просит операторов снизить качество видео
Минкомсвязь отправило интернет-компаниям письмо, где попросило снизить качество видео, чтобы не допустить уменьшения качества услуг из-за роста трафика, пишет "RG.ru" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Кино
Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»
Наука
В Польше разработали замедляющее заражение коронавирусом средство
Группа ученых из Ягеллонского университета в Кракове объявила о том, что разработала средство, которое значительно замедляет заражение новым штаммом коронавируса.
Происшествия
Третий случай заражения коронавирусом подтвержден в Чувашии
Врио Главы Чувашии Олег Николаев сообщил, что в регионе подтвержден третий случай заболевания коронавирусом.
Игры
Перенесен релиз The Last of Us: Part 2
Фигурное катание
Медведева предстала в образе Сейлор Мун для фотосессии японского журнала
Россиянка предстала в образе популярного персонажа — Сейлор Мун. Медведевой в минувшем сезоне не удалось пробиться на чемпионат мира.
Происшествия
Неизвестный с ножом убил двоих человек на юго-востоке Франции
На юго-востоке Франции неизвестный с ножом напал на совершавших покупки людей, заявила мэр города Роман-сюр-Изер Мари-Элен Торавал 4 апреля, передает агентство Reuters.
Общество
В Москве разрешили работу магазинов оптики в период ограничений
Приостановка работы из-за ограничительных мер по коронавирусу в Москве не распространяется на магазины оптики и медицинского оборудования.
Политика
Трамп ожидает большое количество смертей из-за коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает большого количества смертей в стране из-за коронавируса нового типа в ближайшее время.
Политика
Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Экономика
ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май
Заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, следует из сообщения, опубликованного на сайте Центробанка.
Происшествия
В Саратове пациент с коронавирусом умер от инфаркта
В Саратове скончался второй пациент, заразившийся коронавирусом в стационаре, сообщила глава регионального минздрава Наталья Мазина.
Общество
Пешеходный спецпропуск в Краснодаре отменили для автовладельцев
Спецпропуск пешехода не придется получать автовладельцам Краснодарского края, которая уже получили автомобильный пропуск на перемещение по региону.
Шоу-бизнес
О самочувствии рассказала заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина
Сама девушка официально подтвердила информацию о том, что подхватила инфекцию SARS-CoV-2, а также рассказала о специфических симптомах, которые сопутствуют заболеванию.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Общество
В Ухане снова вводят карантин из-за коронавируса
В одном из районов города Ухань вновь объявлен 14-дневный карантин из-за обнаружение нового заражённого.
Происшествия
В подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв в жилом доме
В подмосковном Орехово-Зуеве в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв. Один из подъездов разрушен полностью, с первого по пятый этаж.
Космос
Какова плотность тела Халка: Астрофизик рассмотрел супергероев с точки зрения науки
Общество
Почти 25% заразившихся коронавирусом россиян не имеют симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что около 25% от общего количества заразившихся коронавирусом в России не имеют симптомов.
Авто
Кроссовер Haval H6 может покинуть российский рынок
Кроссовер Haval H6 скоро покинет авторынок России.
Наука
Стало известно, как храп влияет на мозговую активность
Ученые провели исследование, в ходе которого им удалось понять, как мозговая деятельность связана с храпом.
Общество
Власти Китая объявили 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса
По решению Госсовета КНР (Китайской Народной Республики) 4 апреля объявлено днем общенационального траура по умершим от пандемии COVID-19 и врачам, отдавшим свои жизни за спасение других людей.