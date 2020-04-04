Происшествия

BFM.ruBFM.ruОт взрыва в пятиэтажке в Орехово-Зуеве есть погибший и пострадавшие

Один человек погиб, четыре пострадали в результате взрыва в пятиэтажке в Орехово-Зуеве, сообщает МЧС. По данным информированного источника «Интерфакса», среди пострадавших подросток и две женщины. 200 человек эвакуированы из жилого дома.
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Число жертв взрыва в доме в Орехово-Зуеве достигло трех человек

Подмосковье Сегодня14:51

Число погибших при взрыве в Орехово-Зуево увеличилось до трех

РИА Новости14:23

Число погибших в результате взрыва в доме в Орехово‑Зуеве достигло трех человек

РИАМО14:29

Количество жертв обрушения дома в Орехово-Зуеве выросло до трех

Телеканал 360°14:30

Число жертв взрыва газа в Орехово-Зуеве выросло до двух

Интерфакс11:39

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуеве выросло до трех

ТАСС14:18

Число погибших при взрыве газа в доме в Орехово-Зуеве возросло до трёх

RT на русском14:38
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Общество

Дипломаты собирают средства для помощи застрявшим в США россиянам

Российские дипломаты в США организовали сбор средств для помощи гражданам России, которые не могут вернуться на родину из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Газета.Ru 15:07
Киберспорт

Fallout 76 раздадут бесплатно в Steam владельцам игры в Bethesda.net

Cyber.sports.ru вчера в 07:12
Общество

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
РБК 12:01
Авто

Porsche 911 Turbo S на 900 л.с. разменивает «сотню» за 2 секунды

Например, инженеры из фирмы Cicio Performance выпускают разработки для целой группы моделей Porsche.
Car.ru 05:04
Космос

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля

Учены предполагают, что 29 апреля данное небесное тело приблизится к Земле на минимальное расстояние — порядка 6,3 млн км, что в 16 раз больше расстояния, чем до Луны.
Стерлеград 02 апреля в 02:30
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости 16:24
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:09
Экономика

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
РБК 17:38
Общество

Минкомсвязь просит операторов снизить качество видео

Минкомсвязь отправило интернет-компаниям письмо, где попросило снизить качество видео, чтобы не допустить уменьшения качества услуг из-за роста трафика, пишет "RG.ru" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 02:12
Кино

Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»

RuNews24.ru 10:00
Наука

В Польше разработали замедляющее заражение коронавирусом средство

Группа ученых из Ягеллонского университета в Кракове объявила о том, что разработала средство, которое значительно замедляет заражение новым штаммом коронавируса.
Профиль 10:45
Происшествия

Третий случай заражения коронавирусом подтвержден в Чувашии

Врио Главы Чувашии Олег Николаев сообщил, что в регионе подтвержден третий случай заболевания коронавирусом.
Тăван Ен 09:19
Игры

Перенесен релиз The Last of Us: Part 2

Live24 02 апреля в 15:00
Фигурное катание

Медведева предстала в образе Сейлор Мун для фотосессии японского журнала

Россиянка предстала в образе популярного персонажа — Сейлор Мун. Медведевой в минувшем сезоне не удалось пробиться на чемпионат мира.
Чемпионат 16:16
Происшествия

Неизвестный с ножом убил двоих человек на юго-востоке Франции

На юго-востоке Франции неизвестный с ножом напал на совершавших покупки людей, заявила мэр города Роман-сюр-Изер Мари-Элен Торавал 4 апреля, передает агентство Reuters.
ИА Красная Весна 13:44
Общество

В Москве разрешили работу магазинов оптики в период ограничений

Приостановка работы из-за ограничительных мер по коронавирусу в Москве не распространяется на магазины оптики и медицинского оборудования.
РБК 15:02
Политика

Трамп ожидает большое количество смертей из-за коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает большого количества смертей в стране из-за коронавируса нового типа в ближайшее время.
Газета.Ru 16:39
Политика

Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Интерфакс вчера в 19:05
Экономика

ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май

Заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, следует из сообщения, опубликованного на сайте Центробанка.
РИА Новости 00:39
Происшествия

В Саратове пациент с коронавирусом умер от инфаркта

В Саратове скончался второй пациент, заразившийся коронавирусом в стационаре, сообщила глава регионального минздрава Наталья Мазина.
РИА Новости 13:08
Общество

Пешеходный спецпропуск в Краснодаре отменили для автовладельцев

Спецпропуск пешехода не придется получать автовладельцам Краснодарского края, которая уже получили автомобильный пропуск на перемещение по региону.
Регион online 12:27
Шоу-бизнес

О самочувствии рассказала заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина

Сама девушка официально подтвердила информацию о том, что подхватила инфекцию SARS-CoV-2, а также рассказала о специфических симптомах, которые сопутствуют заболеванию.
Live24 02:11
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ вчера в 08:05
Общество

В Ухане снова вводят карантин из-за коронавируса

В одном из районов города Ухань вновь объявлен 14-дневный карантин из-за обнаружение нового заражённого.
Общественная служба новостей 11:04
Происшествия

В подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв в жилом доме

В подмосковном Орехово-Зуеве в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв. Один из подъездов разрушен полностью, с первого по пятый этаж.
Daily Storm 07:01
Космос

Какова плотность тела Халка: Астрофизик рассмотрел супергероев с точки зрения науки

КиноПоиск вчера в 05:10
Общество

Почти 25% заразившихся коронавирусом россиян не имеют симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что около 25% от общего количества заразившихся коронавирусом в России не имеют симптомов.
Газета.Ru 10:01
Авто

Кроссовер Haval H6 может покинуть российский рынок

Кроссовер Haval H6 скоро покинет авторынок России.
Тарантас Ньюс 02 апреля в 06:43
Наука

Стало известно, как храп влияет на мозговую активность

Ученые провели исследование, в ходе которого им удалось понять, как мозговая деятельность связана с храпом.
Ясно 02 апреля в 06:06
Общество

Власти Китая объявили 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса

По решению Госсовета КНР (Китайской Народной Республики) 4 апреля объявлено днем общенационального траура по умершим от пандемии COVID-19 и врачам, отдавшим свои жизни за спасение других людей.
Городовой вчера в 02:42
Взрыв газа в МагнитогорскеБольше новостей по теме
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