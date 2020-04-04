Один человек погиб, четыре пострадали в результате взрыва в пятиэтажке в Орехово-Зуеве, сообщает МЧС. По данным информированного источника «Интерфакса», среди пострадавших подросток и две женщины. 200 человек эвакуированы из жилого дома.

От взрыва в пятиэтажке в Орехово-Зуеве есть погибший и пострадавшие

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