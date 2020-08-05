Происшествия
КоммерсантъЧисло жертв взрыва в Бейруте достигло 113
Число жертв взрыва в порту Бейрута, который произошел вчера вечером, достигло 113, сообщает телеканал LBC International со ссылкой на главу Минздрава Ливана Хамада Хасана.
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Политика
Власти Армении ограничили вещание российских и иностранных телеканалов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, который ограничивает вещание иностранных каналов, в том числе и российских.
РБК 10:02
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Надбавка рассчитывается и зависит от оклада по воинской должности: для солдат – 120%, сержантов и прапорщиков – 110%, офицерского состава – 100%.
Evo-rus.com 07:03
Экономика
Семья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России
В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes.
Вести.Ru 09:06
Происшествия
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
Происшествия
Администрацию порта Бейрута поместили под домашний арест
Правительство Ливана в среду, 5 августа, распорядилось поместить под домашний арест всю администрацию порта Бейрута, пока не будет установлена ответственность конкретных должностных лиц за произошедший накануне взрыв.
Известия 10:35
Происшествия
СК наградил семилетнюю девочку из Тулы за спасение утопающего в Крыму
Главное следственное управление СК по Крыму наградило семилетнюю Дарью из Тулы, что в Судаке спасла от утопления в бассейне не умеющего плавать пятилетнего друга, благодарственным письмом и ценными подарками.
Российская газета 10:33
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
Происшествия
В Москве ограбили коттедж банкира Тинькова
Вести.Ru 07:41
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Футбол
Месси оценил соперничество с завершившим карьеру Касильясом
Месси признался, что ему было непросто играть против Касильяса.
РБК спорт 07:23
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Джефферсона Фарфана
Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан покинул «Локомотив», сообщает пресс-служба «железнодорожников».
Чемпионат 10:49
Армия и оружие
Патрушев объяснил цель американской бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
Взгляд.ру 09:39
Политика
Москва получила от ЕСПЧ уведомление об иске Нидерландов по делу MH17
Европейский суд по правам человека направил России уведомление в связи с подачей иска против России со стороны Нидерландов по делу о катастрофе Боинга рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.
Новый День 10:03
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Некоторым гражданам уже сделали выплаты в первые два летние месяца. В текущем месяце средства россияне также получат.
Evo-rus.com 01:24
Происшествия
Следователи задержали мэра уральского города
Напомним, в июле была задержана руководитель екатеринбургского регионального антикоррупционного центра «Трансперенси» Екатерина Петрова.
ТагилСити.ру 10:49
Происшествия
В автомобиле Ефремова нашли следы гашиша и гашишного масла
Согласно материалам дела, в крови подсудимого были найдены следы кокаина и марихуаны, а в его машине — следы гашиша и гашишного масла.
Lenta.ru 08:51
Общество
Оштрафован сторонник возвращения выборов мэров в Свердловской области
Ленинский суд Екатеринбурга оштрафовал на 20 000 рублей депутата городской думы Екатеринбурга Андрея Пирожкова, члена инициативной группы, выступающей за возвращение прямых выборов мэров в регионе.
Интерфакс 09:42
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование
Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС 05:28
Кино
Из фильма про Гарри Поттера убрали палочки и заменили на пистолеты
В среду, 5 августа, в сети появился ролик, где из фильма про Гарри Поттера убрали палочки и заменили на пистолеты.
Piter.tv 09:51
Происшествия
Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья
В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.
РИА Новости 09:13
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Политика
Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Здоровье
Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в РФ этой осенью 2020 года, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика Сегодня вчера в 03:26