Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъЧисло жертв взрыва в Бейруте достигло 113

Число жертв взрыва в порту Бейрута, который произошел вчера вечером, достигло 113, сообщает телеканал LBC International со ссылкой на главу Минздрава Ливана Хамада Хасана.
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Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 113

ТАСС09:55

Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 113

Известия10:23

Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100

Lenta.ru02:05

Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 113

RT на русском10:03

В Бейруте растет число жертв взрыва - более 100 погибших и 4 тысяч раненых

Газета.Ru03:12

Что случилось этой ночью: среда, 5 августа

Интерфакс00:46

Число погибших при взрыве в Бейруте может достичь ста человек

РИА Новости01:40
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Политика

Власти Армении ограничили вещание российских и иностранных телеканалов

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, который ограничивает вещание иностранных каналов, в том числе и российских.
РБК 10:02
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Политика

Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
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Армия и оружие

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Надбавка рассчитывается и зависит от оклада по воинской должности: для солдат – 120%, сержантов и прапорщиков – 110%, офицерского состава – 100%.
Evo-rus.com 07:03
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Происшествия

Разрушенный взрывом Бейрут показали из космоса

Lenta.ru 10:51
Экономика

Семья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России

В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes.
Вести.Ru 09:06
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Гаджеты

Samsung представил новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note20

РБК 10:10
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Происшествия

Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве

По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
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Происшествия

Администрацию порта Бейрута поместили под домашний арест

Правительство Ливана в среду, 5 августа, распорядилось поместить под домашний арест всю администрацию порта Бейрута, пока не будет установлена ответственность конкретных должностных лиц за произошедший накануне взрыв.
Известия 10:35
Происшествия

СК наградил семилетнюю девочку из Тулы за спасение утопающего в Крыму

Главное следственное управление СК по Крыму наградило семилетнюю Дарью из Тулы, что в Судаке спасла от утопления в бассейне не умеющего плавать пятилетнего друга, благодарственным письмом и ценными подарками.
Российская газета 10:33
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Энергетика

На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»

Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
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Происшествия

В Москве ограбили коттедж банкира Тинькова

Вести.Ru 07:41
Общество

Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

Car.ru вчера в 03:44
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Футбол

Месси оценил соперничество с завершившим карьеру Касильясом

Месси признался, что ему было непросто играть против Касильяса.
РБК спорт 07:23
Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Джефферсона Фарфана

Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан покинул «Локомотив», сообщает пресс-служба «железнодорожников».
Чемпионат 10:49
Армия и оружие

Патрушев объяснил цель американской бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Взгляд.ру 09:39
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Политика

Москва получила от ЕСПЧ уведомление об иске Нидерландов по делу MH17

Европейский суд по правам человека направил России уведомление в связи с подачей иска против России со стороны Нидерландов по делу о катастрофе Боинга рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.
Новый День 10:03
36
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

Некоторым гражданам уже сделали выплаты в первые два летние месяца. В текущем месяце средства россияне также получат.
Evo-rus.com 01:24
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Происшествия

Следователи задержали мэра уральского города

Напомним, в июле была задержана руководитель екатеринбургского регионального антикоррупционного центра «Трансперенси» Екатерина Петрова.
ТагилСити.ру 10:49
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Происшествия

В автомобиле Ефремова нашли следы гашиша и гашишного масла

Согласно материалам дела, в крови подсудимого были найдены следы кокаина и марихуаны, а в его машине — следы гашиша и гашишного масла.
Lenta.ru 08:51
285
Общество

Оштрафован сторонник возвращения выборов мэров в Свердловской области

Ленинский суд Екатеринбурга оштрафовал на 20 000 рублей депутата городской думы Екатеринбурга Андрея Пирожкова, члена инициативной группы, выступающей за возвращение прямых выборов мэров в регионе.
Интерфакс 09:42
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Общество

В превращенном в мечеть соборе Святой Софии от приступа умер муэдзин

Вести.Ru 10:56
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Шоу-бизнес

Знакомые Заворотнюк рассказали об ухудшении состояния актрисы

РИА Новости 06:17
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Экономика

Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование

Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС 05:28
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Кино

Из фильма про Гарри Поттера убрали палочки и заменили на пистолеты

В среду, 5 августа, в сети появился ролик, где из фильма про Гарри Поттера убрали палочки и заменили на пистолеты.
Piter.tv 09:51
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Происшествия

Найдены родители ребенка, брошенного в коляске на западе Москвы

Вести.Ru 07:42
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Происшествия

Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья

В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.
РИА Новости 09:13
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Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
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Политика

Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском вчера в 10:29
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Здоровье

Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью

Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в РФ этой осенью 2020 года, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика Сегодня вчера в 03:26
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Взрыв в БейрутеБольше новостей по теме
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