Бейрут, 4 августа 2020, 20:05 — REGNUM Как минимум десять человек стали жертвами взрыва в порту столицы Ливана 4 августа, сообщает Reuters. К настоящему моменту на месте ЧП обнаружено десять мёртвых тел, которые доставлены в больницы.

Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до десяти

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