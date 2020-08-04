Происшествия
REGNUMЧисло погибших при взрыве в Бейруте возросло до десяти
Бейрут, 4 августа 2020, 20:05 — REGNUM Как минимум десять человек стали жертвами взрыва в порту столицы Ливана 4 августа, сообщает Reuters. К настоящему моменту на месте ЧП обнаружено десять мёртвых тел, которые доставлены в больницы.
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Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на президента на 89 млн рублей
Предполагается, что в 2021 году финансирование президента и Кремля вырастет до 14,28 млрд, в 2022 году - до 14,4 млрд, а в 2023 году - до 14,8 млрд рублей.
Царьград 04:36
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru 21:00
Происшествия
Число погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 78 человек
По меньшей мере 78 человек погибли в результате взрыва в Бейруте.
РБК 19:55
Шоу-бизнес
Марк Богатырев поблагодарил Татьяну Арнтгольц за любовь и мудрость
Совместные фото актеров появляются в Сети довольно редко. Некоторые фолловеры считают, что Арнтгольц и Богатырев уже давно узаконили союз.
OAnews 03:34
Политика
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
RT на русском 09:45
Политика
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2
«Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании.
РБК 17:00
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM 22:17
Политика
МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель
Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Интерфакс 12:14
Шоу-бизнес
Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини
На свое сомнительное преображение Алвес уже потратил более 600 тыс. фунтов стерлингов и, очевидно, останавливаться не собирается.
Wday.ru вчера в 09:03
Технологии
Перечислены опасности просмотра фильмов с пиратских сайтов
Просмотр фильмов и сериалов с пиратских сайтов может быть чреват занесением на устройство вирусов и программ-шпионов, скрытых криптомайнеров, а также снятием средств с банковских карт.
Lenta.ru 20:30
Кино
Disney выпустит «Мулан» онлайн с ценой за просмотр в $30
Студия Disney решила выпустить игровой ремейк мультфильма «Мулан» на стриминговом сервисе Disney+.
АБН 18:49
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ 13:39
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Общество
Мишустин едет искать себе место на Дальнем Востоке
Поездка премьера анонсируется, как масштабная проверка «от Анадыря до Благовещенска».
Deita.ru 09:20
Политика
Сенатор США призвал не допустить окончания строительства СП-2
В США сенатор Тед Круз призвал не допустить окончания строительства газопровода «Северный поток-2» (СП-2).
Актуальные Новости 02:34
Авто
Tesla выпустит более компактный Cybertruck для Европы
Глава американской автомобильной компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что с высокой степенью вероятности автопроизводитель выпустит для Европы более компактный электрический пикап Cybertruck.
3DNews 12:51
Политика
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
Известия 19:39
Игры
В следующем году появится GTA V для PlayStation и Xbox
Во втором полугодии следующего года ожидается выход игры GTA V для PlayStation V и консолей Xbox 10 серии.
Соловей.Инфо 05:13
Происшествия
Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта
Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС вчера в 11:17
Общество
В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников
Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях.
RT на русском 19:50
Транспорт
Камчатских чиновников пересадят со служебных авто на такси
Российская газета 21:44
Футбол
«Севилья» намерена приобрести футболиста «Зенита»
Напомним, Малком защищает цвета «Зенита» с лета прошлого года, куда перешел из «Барселоны».
Vprognoze.ru 05:10
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
В Сети опубликовали рендерные изображения нового поколения УАЗ "Хантер".
Новые автомобили 22:37
Политика
США намерены ввести дополнительные санкции против Сирии
Нью-Йорк, США, 5 августа 2020, 05:29 — REGNUM Соединенные Штаты намерены ужесточать санкции против Сирии для того, чтобы сменять власть в стране, сообщает газета The New York Times.
REGNUM 22:29
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК вчера в 16:34
Шоу-бизнес
Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком
Исхакова заметили с новой девушкой и ребенком на прогулке. При этом пара выглядела как настоящая семья.
ФАН вчера в 09:31
Происшествия
Телеканал OTV узнал о расследовании спецслужбы из-за селитры в Бейруте
Расследование в связи с нахождением в порту Бейрута аммиачной селитры было начато Службой национальной безопасности Ливана пять месяцев назад, сообщает телеканал OTV со ссылкой на источники во вторник, 4 августа.
Известия 20:08