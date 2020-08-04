Происшествия

REGNUMREGNUMЧисло погибших при взрыве в Бейруте возросло до десяти

Бейрут, 4 августа 2020, 20:05 — REGNUM Как минимум десять человек стали жертвами взрыва в порту столицы Ливана 4 августа, сообщает Reuters. К настоящему моменту на месте ЧП обнаружено десять мёртвых тел, которые доставлены в больницы.
Читать в источнике
Комментировать431

Подробнее о событии

В Минздраве Ливана заявили о 40 погибших в результате взрыва

ТАСС15:48

Что произошло за день: вторник, 4 августа

Интерфакс14:03

В Бейруте при мощном взрыве погибли десять человек

РИА Новости14:00

Мощный взрыв прогремел в районе Бейрута

Ёлдаш11:40

Несколько домов были уничтожены взрывом в порту Бейрута

Газета.Ru12:21

Взрыв в Бейруте

Коммерсантъ13:46

Вертолёты тушат пожар на месте взрыва в Бейруте

RT на русском12:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 22:49, Ашберн
Экономика

Минфин предложил увеличить расходы на президента на 89 млн рублей

Предполагается, что в 2021 году финансирование президента и Кремля вырастет до 14,28 млрд, в 2022 году - до 14,4 млрд, а в 2023 году - до 14,8 млрд рублей.
Царьград 04:36
5,6K
Происшествия

Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео

Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru 21:00
537
Происшествия

Число погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 78 человек

По меньшей мере 78 человек погибли в результате взрыва в Бейруте.
РБК 19:55
334
Шоу-бизнес

Марк Богатырев поблагодарил Татьяну Арнтгольц за любовь и мудрость

Совместные фото актеров появляются в Сети довольно редко. Некоторые фолловеры считают, что Арнтгольц и Богатырев уже давно узаконили союз.
OAnews 03:34
3
Политика

Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

RT на русском 09:45
649
Политика

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2

«Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании.
РБК 17:00
18
Общество

Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР

Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM 22:17
361
Политика

МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель

Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Интерфакс 12:14
13
Шоу-бизнес

Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини

На свое сомнительное преображение Алвес уже потратил более 600 тыс. фунтов стерлингов и, очевидно, останавливаться не собирается.
Wday.ru вчера в 09:03
6
Общество

11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве во вторник

Интерфакс 16:59
1,9K
Технологии

Перечислены опасности просмотра фильмов с пиратских сайтов

Просмотр фильмов и сериалов с пиратских сайтов может быть чреват занесением на устройство вирусов и программ-шпионов, скрытых криптомайнеров, а также снятием средств с банковских карт.
Lenta.ru 20:30
8
Происшествия

Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Известия 16:38
148
Кино

Disney выпустит «Мулан» онлайн с ценой за просмотр в $30

Студия Disney решила выпустить игровой ремейк мультфильма «Мулан» на стриминговом сервисе Disney+.
АБН 18:49
3
Общество

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ 13:39
352
Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
308
Общество

Мишустин едет искать себе место на Дальнем Востоке

Поездка премьера анонсируется, как масштабная проверка «от Анадыря до Благовещенска».
Deita.ru 09:20
37
Политика

Сенатор США призвал не допустить окончания строительства СП-2

В США сенатор Тед Круз призвал не допустить окончания строительства газопровода «Северный поток-2» (СП-2).
Актуальные Новости 02:34
3
Авто

Tesla выпустит более компактный Cybertruck для Европы

Глава американской автомобильной компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что с высокой степенью вероятности автопроизводитель выпустит для Европы более компактный электрический пикап Cybertruck.
3DNews 12:51
Политика

Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян

Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
Известия 19:39
189
Игры

В следующем году появится GTA V для PlayStation и Xbox

Во втором полугодии следующего года ожидается выход игры GTA V для PlayStation V и консолей Xbox 10 серии.
Соловей.Инфо 05:13
14
Шоу-бизнес

Шнуров возглавил рейтинг богатейших звёзд России по версии Forbes

Вестник 01:30
136
Происшествия

Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта

Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС вчера в 11:17
18
Общество

В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников

Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях.
RT на русском 19:50
22
Транспорт

Камчатских чиновников пересадят со служебных авто на такси

Российская газета 21:44
2
Футбол

«Севилья» намерена приобрести футболиста «Зенита»

Напомним, Малком защищает цвета «Зенита» с лета прошлого года, куда перешел из «Барселоны».
Vprognoze.ru 05:10
1
Авто

УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»

В Сети опубликовали рендерные изображения нового поколения УАЗ "Хантер".
Новые автомобили 22:37
54
Политика

США намерены ввести дополнительные санкции против Сирии

Нью-Йорк, США, 5 августа 2020, 05:29 — REGNUM Соединенные Штаты намерены ужесточать санкции против Сирии для того, чтобы сменять власть в стране, сообщает газета The New York Times.
REGNUM 22:29
Происшествия

Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино

В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК вчера в 16:34
82
Шоу-бизнес

Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком

Исхакова заметили с новой девушкой и ребенком на прогулке. При этом пара выглядела как настоящая семья.
ФАН вчера в 09:31
9
Происшествия

Телеканал OTV узнал о расследовании спецслужбы из-за селитры в Бейруте

Расследование в связи с нахождением в порту Бейрута аммиачной селитры было начато Службой национальной безопасности Ливана пять месяцев назад, сообщает телеканал OTV со ссылкой на источники во вторник, 4 августа.
Известия 20:08
Взрыв в БейрутеБольше новостей по теме
Главное