Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЧисло погибших при взрыве в Сомали превысило 90

Число погибших при взрыве заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо превысило 90 человек, заявил депутат сомалийского парламента Абдиризак Мохамед.
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"Меня проинформировали, что число погибших превышает 90 человек, среди них 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лиц и четыре иностранца", — написал он в Twitter
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РИА Новости02:49

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Законодатель сообщил о гибели более 90 человек из-за теракта в Сомали

РБК03:45

Число погибших при взрыве в Сомали превысило 90

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В Сомали 90 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля

ТАСС02:54

Более 90 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сомали

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Более 50 человек погибло при взрыве машины в Сомали

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RT на русском03:27

Более 90 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали

Коммерсантъ03:09
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 06:28, Ашберн
Происшествия

Россиянин застрял в форточке и замерз насмерть

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Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

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Общество

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
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«Истеричная атака»: в правительстве Польши впервые ответили Путину

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Евразия Daily вчера в 22:27
Армия и оружие

Шойгу заявил о возросших боевых возможностях российской армии

«Боевые возможности вооружённых сил выросли на 14%, заданный уровень поддержания обороноспособности страны обеспечен», — подчеркнул глава Минобороны РФ.
REGNUM вчера в 07:44
Армия и оружие

Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие

Максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).
Lenta.ru 05:54
Происшествия

Вылетевший из Екатеринбурга самолет вернется обратно из-за неполадки

Интерфакс 06:21
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Объединение двух древних молекул дало высшим растениям сосуды

Ксилема (тип проводящей ткани) у растений образуется благодаря действию гетеродимера (молекулы из двух разных частей) TMO5/LHW, который руководит развитием будущих компонентов сосудов.
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Авто

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Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
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Технологии

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Шоу-бизнес

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После завершения представления фигуристка объявила, что в зале находится годовалая дочь Анастасии Заворотнюк и попросила Петра Чернышева выйти вместе с ней на лед.
StarHit.ru 02:00
Армия и оружие

Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57

Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Pravda.Ru вчера в 17:20
Экономика

На Украине подсчитали потери от российских санкций

Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров.
REGNUM вчера в 18:50
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Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:45
Происшествия

С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Сотрудники ФСИН сегодня, 28 декабря, сняли электронные браслеты со средней и старшей из трех сестер Хачатурян — Ангелины и Крестины, сообщил ТАСС адвокат Алексей Паршин.
Коммерсантъ 05:38
Экономика

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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Общество

Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Вести.Ru вчера в 13:34
Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
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Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru вчера в 04:14
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Медведева досрочно завершила тренировку в день произвольной программы

РИА Новости 02:17
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Коммерсантъ вчера в 02:27
Происшествия

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алматы

Следствие рассматривает несколько версий крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алматы, сообщает портал Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.
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Происшествия

В США два человека погибли при стрельбе во время съёмок клипа

RT на русском 03:05
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Додон рассказал, что Путин научил его защищать интересы страны

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что глава российского государства Владимир Путин научил его защищать интересы страны и принимать непростые решения.
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Общество

СМИ узнали о пропаже документов во время ремонта в штабе MI6

В Лондоне во время ремонта в штаб-квартире британской разведки MI6 строители потеряли «чувствительные» документы, подробно описывающие планировку здания и системы его безопасности.
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Беременная Анастасия Костенко сломала руку

На днях Анастасия Костенко, которая готовится подарить Дмитрию Тарасову второго ребенка, сломала руку.
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«Национальная фабрика ипотеки» с января снизит ставки по кредитам

«Национальная фабрика ипотеки» с января 2020 года запустит «зимние» акции и начнет снижать ставки.
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Технологии

В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
РИА Новости вчера в 08:24
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На российское ТВ попал еще один украинский сериал

На российское ТВ попал еще один украинский сериал Российский телеканал СТС покажет один из наиболее популярных украинских сериалов 2019 года — «Папик» студии «Квартал-95», основанной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ 26 декабря в 09:48
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК вчера в 08:51
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