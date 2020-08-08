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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Число погибших при взрыве в порту Бейрута возросло до 158 человек

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что число погибших в результате взрыва в порту Бейрута достигло 158 человек. Пропавшими без вести числятся более 20 человек, информирует агентство Reuters.В источнике
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Российская газета

Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 158 человек

Российская газетавчера в 10:54
Известия

Число погибших в результате взрыва в Бейруте выросло до 149

Известия6 августа в 23:11
Вечерняя Москва

Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута выросло до 158 человек

Вечерняя Москвавчера в 10:31
Национальная служба новостей

Число погибших от взрыва в порту Бейрута увеличилось до 158 человек

Национальная служба новостейвчера в 10:18
РБК

Число погибших при взрыве в порту Бейрута возросло до 158 человек

РБКвчера в 09:58
Кавказский узел

Память жертв взрыва в Бейруте почтили в Нагорном Карабахе

Кавказский узелвчера в 18:38
Телеканал 360°

Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 158 человек

Телеканал 360°вчера в 10:32

В Минске задержали и отпустили соратницу Тихановской

Участницу кампании кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Колесникову отпустили после задержания, сообщил в субботу штаб экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико, лидером которого является задержанная.
В Минске задержали и отпустили соратницу Тихановской
РИА Новостивчера в 15:57
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБКвчера в 02:36
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Лэмпард: поражение от «Баварии» в ЛЧ стало для «Челси» хорошим опытом

Поражение от мюнхенской "Баварии" в 1/8 финала Лиги чемпионов стало для "Челси" хорошим опытом, так как многие игроки проводят свои дебютные сезоны, сказал главный тренер лондонского футбольного клуба Фрэнк Лэмпард.
РИА Новости18:04

Фанаты Бритни Спирс обнаружили новые сигналы о помощи на ее странице

Поклонники Бритни Спирс снова стали беспокоиться за ее благополучие после того, как певица разместила несколько публикаций, на которых, по их мнению, она подает тайные знаки о помощи.
РИА Новостивчера в 15:47
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