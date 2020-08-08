Фанаты Бритни Спирс обнаружили новые сигналы о помощи на ее странице

Поклонники Бритни Спирс снова стали беспокоиться за ее благополучие после того, как певица разместила несколько публикаций, на которых, по их мнению, она подает тайные знаки о помощи.