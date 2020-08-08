Число погибших при взрыве в порту Бейрута возросло до 158 человек
Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что число погибших в результате взрыва в порту Бейрута достигло 158 человек. Пропавшими без вести числятся более 20 человек, информирует агентство Reuters.В источнике
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Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута выросло до 158 человек
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Число погибших от взрыва в порту Бейрута увеличилось до 158 человек
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