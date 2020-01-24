Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до восьми человек, пострадавших более 300, сообщает «РИА Новости» 24 января со ссылкой на заявление властей.

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до восьми человек

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