Происшествия
РИА НовостиЧисло погибших при землетрясении в Турции возросло до 21
По последним данным, 21 человек погиб и 1030 пострадали в результате сильного землетрясения на востоке Турции, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям (AFAD) страны.
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Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Кино
Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
Теннис
Рублев победил Гоффена в третьем раунде Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.
Общество
Mastercard планирует запустить в России безналичные чаевые
Mastercard ведет переговоры по запуску своей платформы безналичных чаевых, сообщает 25 января РБК со ссылкой на свои источники в банковской сфере.
Общество
Госдума оставляет жилье детям при разводе родителей
Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на защиту жилищных прав ребенка при расторжении брака родителей, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Армия и оружие
В США подтвердили захват российского генерала в Сирии
Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
Политика
Владислав Сурков ушел с должности помощника президента России
Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков уходит с государственной службы.
Энергетика
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Политика
Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента
Общество
Губернатор Забайкальского края зачитал рэп и поздравил студентов
Глава Забайкальского края Александр Осипов решил необычным образом поздравить студентов с Татьяниным днем.
Теннис
Шварцман: у нас были очень хорошие отношения с Медведевым, но я прекратил с ним общаться
Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал, что перестал общаться с россиянином Даниилом Медведевым после четвертьфинального матча ATP Cup.
Политика
Президент Татарстана представил нового министра строительства РТ
Президент республики Рустам Минниханов сегодня на субботней планерке представил нового министра архитектуры, строительства и ХКХ Татарстана.
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир. Ввести программу будет бессменная Мария Киселева.
Политика
Турки обвинили Россию в обмане с С-400
Футбол
Марадона отказался возглавить сборную Венесуэлы
59-летний Диего Марадона, который является главным тренером "Химнасии и Эсгримы" отказался возглавить сборную Венесуэлы.
Общество
Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января
Запрещено также отказывать в помощи просящему. В Татьянин день важно не ссориться, чтобы не навлечь горе на близких людей.
Шоу-бизнес
Поклонники приняли 51-летнюю Стриженову в парике за Пугачеву
Подписчики Екатерины Стриженовой перепутали ее фото в Instagram с Аллой Пугачевой. Стриженова примеряла светлый парик для нового образа.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Космос
НАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида
Астероид 163373, который классифицируется как потенциально опасный, приближается к Земле.
Футбол
Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»
Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле добились крупной победы над "Кельном" в рамках 19-го тура чемпионата Германии.
Политика
Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Космос
Американский спутник Spaceway-1 может вскоре взорваться в космосе
Фигурное катание
Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию
Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в парном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали.
Авто
Российский рынок новых электромобилей в 2019 году вырос в 2,5 раза
Армия и оружие
В США провели военные учения с участием российских вертолетов «Ми-24»
Учения с участием двух вертолетов российского производства «Ми-24» провели Военно-воздушные силы США, 24 января сообщает Business Insider.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Происшествия
Под Астраханью загорелся склад с пластиком
Известно, что пожар случился на металлическом складе, в котором хранилась пластиковая упаковка.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Хоккей