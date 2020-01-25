Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЧисло погибших при землетрясении в Турции возросло до 21

По последним данным, 21 человек погиб и 1030 пострадали в результате сильного землетрясения на востоке Турции, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям (AFAD) страны.
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Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 20 человек

РБК01:26

Землетрясение в Турции: погибли 20 человек, более 1000 пострадали

Комсомольская правда02:13

Число жертв землетрясения в Турции достигло 20, пострадали свыше тысячи

Интерфакс00:04

СМИ: в Турции спасатели освободили из-под завалов девять человек после землетрясения

ТАСС02:26

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 21

RT на русском02:26

МВД Турции: Один человек погиб в результате землетрясения

РЕН ТВвчера в 14:06

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 21

РИА Новости02:36
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В США подтвердили захват российского генерала в Сирии

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Владислав Сурков ушел с должности помощника президента России

Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков уходит с государственной службы.
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Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
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Глава Забайкальского края Александр Осипов решил необычным образом поздравить студентов с Татьяниным днем.
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Шварцман: у нас были очень хорошие отношения с Медведевым, но я прекратил с ним общаться

Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал, что перестал общаться с россиянином Даниилом Медведевым после четвертьфинального матча ATP Cup.
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Президент Татарстана представил нового министра строительства РТ

Президент республики Рустам Минниханов сегодня на субботней планерке представил нового министра архитектуры, строительства и ХКХ Татарстана.
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Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны

Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир. Ввести программу будет бессменная Мария Киселева.
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Турки обвинили Россию в обмане с С-400

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59-летний Диего Марадона, который является главным тренером "Химнасии и Эсгримы" отказался возглавить сборную Венесуэлы.
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Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января

Запрещено также отказывать в помощи просящему. В Татьянин день важно не ссориться, чтобы не навлечь горе на близких людей.
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Поклонники приняли 51-летнюю Стриженову в парике за Пугачеву

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Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

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Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»

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Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
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Американский спутник Spaceway-1 может вскоре взорваться в космосе

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Автостат 23 января в 09:06
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В США провели военные учения с участием российских вертолетов «Ми-24»

Учения с участием двух вертолетов российского производства «Ми-24» провели Военно-воздушные силы США, 24 января сообщает Business Insider.
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Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

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Под Астраханью загорелся склад с пластиком

Известно, что пожар случился на металлическом складе, в котором хранилась пластиковая упаковка.
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Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
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