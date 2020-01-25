Происшествия
РИА НовостиЧисло погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек
Число погибших в результате землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг возросло до 20 человек, 1015 получили ранения, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. Ранее сообщалось о 19 погибших и 772 пострадавших.
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Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера
Политика
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В США подтвердили захват российского генерала в Сирии
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Опубликовано видео смертельного ДТП с шестью машинами в Москве
Момент столкновения шести автомобилей на севере Москвы засняли камеры видеонаблюдения.
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Может случайно, а может согласно «заранее составленному хитроумному плану» на сайте проекта Metro Exodus появилась новость, датированная 30 января нынешнего года, в которой называлась дата официального выхода дополнения к игре – 11 февраля.
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Политика
Песков: Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании
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Государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в изолированный из-за вспышки коронавируса Ухань 1230 врачей на помощь местным медикам, следует из заявления ведомства.
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