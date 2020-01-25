Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЧисло погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек

Число погибших в результате землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг возросло до 20 человек, 1015 получили ранения, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. Ранее сообщалось о 19 погибших и 772 пострадавших.
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Число пострадавших при землетрясении в Турции превысило 1 тысячу человек

Коммерсантъ00:59

В Турции число жертв землетрясения достигло 19 человек

РБКвчера в 23:45

МВД Турции: Один человек погиб в результате землетрясения

РЕН ТВвчера в 14:06

Число жертв землетрясения в Турции достигло 20, пострадали свыше тысячи

Интерфакс00:04

В результате землетрясения в Турции пострадали более 1000 человек

RT на русском00:42

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20

ТАСС00:55

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек

РИА Новости00:19
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Политика

Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера

RT на русском вчера в 08:57
Политика

Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Известия вчера в 20:34
Происшествия

Шесть человек стали жертвами стрельбы в немецком Рот-ам-Зе

В немецком городе Рот-ам-Зе неизвестный устроил стрельбу, в результате чего погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 08:29
Общество

Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом

В пресс-службе «AliExpress Россия» рассказали, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с посылками из AliExpress нет.
Мой Брянск 23 января в 07:24
Наука

Сперматозоиды оказались способны восстанавливать повреждения ДНК

Ученые выяснили, что активность генов в сперматозоидах человека позволяет им восстанавливать ДНК, прежде чем передать ее следующему поколению.
Индикатор вчера в 12:02
Наука

В Британии восстановили голос 3000-летней мумии

Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
МедиаПоток вчера в 07:01
Политика

Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
Вести.Ru вчера в 21:36
Общество

Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
RT на русском вчера в 09:53
Авто

Составили список автомобилей, которые россияне не покупают

В рейтинг, составленный экспертами газеты "Известия", попали производители с объемом реализации менее 1 тысячи новых автомобилей по итогам 2019-го.
Новые автомобили 23 января в 00:52
Здоровье

Мы не умрем. В области выставлен щит против нового коронавируса

Все новостные агентства сегодня заточены на информирование населения о новом китайском коронавирусе, который уже стал причиной смерти 25 человек.
Gorod48 вчера в 03:11
Армия и оружие

Донецк подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины

Территория Донецка попала под артиллерийский удар, совершенный со стороны вооруженных сил Украины.
ФАН вчера в 16:31
Политика

Экс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране

Экс-президент выразил уверенность, что в Латвии существует проблема в сфере образования, в результате школьники знают английский язык лучше латышского.
Известия вчера в 21:12
Футбол

У «Челси» появится новый титульный спонсор

Новым титульным спонсором клуба станет телекоммуникационная компания Three UK.Chelsea, we’ve got your back. and your front.Three is the official shirt partner of @ ChelseaFC, @ ChelseaFCW and Academy sides from the 2020/21 season.
Soccer.ru вчера в 12:11
Экономика

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
BFM.ru 23 января в 11:18
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
РИА Новости 00:17
Теннис

Павлюченкова обыграла вторую ракетку мира на Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, одержав волевую победу над второй ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.
Известия вчера в 23:05
Армия и оружие

В США подтвердили захват российского генерала в Сирии

Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
SM News 23 января в 11:44
Происшествия

Опубликовано видео смертельного ДТП с шестью машинами в Москве

Момент столкновения шести автомобилей на севере Москвы засняли камеры видеонаблюдения.
Известия вчера в 22:53
Игры

Уже 11 февраля может выйти финальное дополнение для Metro Exodus

Может случайно, а может согласно «заранее составленному хитроумному плану» на сайте проекта Metro Exodus появилась новость, датированная 30 января нынешнего года, в которой называлась дата официального выхода дополнения к игре – 11 февраля.
Faktom 01:06
Фигурное катание

Российские фигуристки оторвались от соперниц

Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова после коротких прокатов лидируют на чемпионате Европы Все российские участницы турнира одиночниц, дебютировавшие на чемпионате Европы в австрийском Граце, в точном соответствии с прогнозом составили лидирующую тройку после короткой программы.
Коммерсантъ вчера в 13:34
Происшествия

ФСБ задержала работавшего на украинские спецслужбы крымчанина

Известия вчера в 02:49
Политика

Песков: Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании

Газета.Ru вчера в 07:51
Здоровье

Власти Китая направили в охваченный коронавирусом Ухань 1230 врачей

Государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в изолированный из-за вспышки коронавируса Ухань 1230 врачей на помощь местным медикам, следует из заявления ведомства.
РИА Новости 00:10
Хоккей

Василевский стал вторым в конкурсе вратарей на Матче звезд НХЛ

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский второй год подряд занял второе место в конкурсе All-Star Skills, который проходит перед Матчем звезд НХЛ.
Bookmaker-ratings.ru 00:54
Космос

Ученые обнаружили необычно много кислорода в атмосфере древней звезды

РИА Новости вчера в 04:09
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссию «поставили раком по углеводородам»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников и министров заниматься своим делом и отстаивать интересы государства и народа.
РЕН ТВ вчера в 11:34
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 23 января в 03:43
Политика

Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере

23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне.
Известия вчера в 19:45
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Шоу-бизнес

О своей новой любви рассказала Лолита

Лолита рассказала о своих новых чувствах, о новом возлюбленном.
Privet-Rostov.ru вчера в 09:09
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