«Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Настоятельно рекомендуем всем российским гражданам соблюдать повышенные меры личной безопасности, проявлять выдержку, избегать мест демонстраций/беспорядков, по возможности укрыться в гостиницах/домах, обеспечить запасы продуктов первой необходимости", - говорится в сообщении.
«Госсекретарь выразил полную поддержку Соединенными Штатами конституционных институтов Казахстана и свободы СМИ и выступил за мирное, соблюдающее права человека разрешение кризиса», — говорится в заявлении.