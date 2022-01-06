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Число погибших при беспорядках в Алма-Ате силовиков достигло 12

Число погибших во время беспорядков в Казахстане силовиков достигло 18.
Русская Планета
Местные жители вышли на митинги из-за двукратного роста стоимости газа для населения.
ФАН
В результате несанкционированные акции через время переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.
ФАН
В Алма-Ате продолжается зачистка от погромщиков.
Форпост Северо-Запад

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В Казахстане погибли 18 силовиков
Общественное телевидение России11:24
Во время беспорядков в Казахстане погибли 18 силовиков
РИА Новости10:02
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РЕН ТВ10:04
Число погибших при беспорядках в Алма-Ате силовиков достигло 12
REGNUM03:48
Число погибших силовиков в беспорядках в Казахстане достигло 18
Аргументы и Факты11:07

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