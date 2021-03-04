RT на русскомЧисло погибших при крушении военного вертолёта в Турции достигло 10Ранее сообщалось, что девять человек погибли и четверо пострадали при крушении военного вертолёта на востоке Турции.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоВести.RuГородовойТК ЗвездаPiter.tvRT на русскомИзвестияРидусВести.RuГородовойВести.RuДождьPiter.tvВести.RuТелеканал 360°Подробнее о событииЧисло погибших при крушении вертолета в Турции военных возросло до 11РЕН ТВвчера в 14:15Крушение вертолета в Турции: еще один военный погибВести.Ru17:14Военный вертолёт разбился в Турции, погибло 9 человекLife.ruвчера в 10:27Число погибших при крушении военного вертолёта в Турции достигло 10RT на русскомвчера в 13:48Погибший в Турции генерал оказался причастным к победе Азербайджана в КарабахеLenta.ruвчера в 12:15В Турции разбился военный вертолетРИА Новостивчера в 10:28Число погибших в катастрофе вертолета в Турции военных возросло до 11ТАССвчера в 14:03На востоке Турции потерпел крушение военный вертолет: 9 погибшихРК-Ньюсвчера в 11:33Показать ещёОценить204КомментироватьПоделиться