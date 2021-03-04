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Число погибших при крушении военного вертолёта в Турции достигло 10

Ранее сообщалось, что девять человек погибли и четверо пострадали при крушении военного вертолёта на востоке Турции.В источнике
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Число погибших при крушении вертолета в Турции военных возросло до 11

РЕН ТВвчера в 14:15

Крушение вертолета в Турции: еще один военный погиб

Вести.Ru17:14

Военный вертолёт разбился в Турции, погибло 9 человек

Life.ruвчера в 10:27

Число погибших при крушении военного вертолёта в Турции достигло 10

RT на русскомвчера в 13:48

Погибший в Турции генерал оказался причастным к победе Азербайджана в Карабахе

Lenta.ruвчера в 12:15

В Турции разбился военный вертолет

РИА Новостивчера в 10:28

Число погибших в катастрофе вертолета в Турции военных возросло до 11

ТАССвчера в 14:03

На востоке Турции потерпел крушение военный вертолет: 9 погибших

РК-Ньюсвчера в 11:33
Интересное

Директор страховой компании «Стерх» предстанет перед судом за подделку документов в Якутии

Руководитель региональной страховой компании "Стерх" предстанет перед судом за фальсификацию финансовых документов организации, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Якутия 24вчера в 05:56

В «Спартаке» рассказали о будущем Мирзова, Селихова, Гулиева и Ташаева

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов ответил на вопрос о дальнейшей судьбе полузащитников Аяза Гулиева, Александра Ташаева и Резиуана Мирзова и вратаря Александра Селихова.
Чемпионатвчера в 10:20