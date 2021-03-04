Число платных пользователей онлайн-кинотеатра Okko за год удвоилось

Мультимедийный сервис Okko в 2020 году увеличил число платных пользователей более чем вдвое, с 1,2 млн человек до 2,6 млн человек, следует из отчетности группы Сбера по МСФО.