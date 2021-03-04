Напомним, Геологическая служба США зафиксировала в Тихом океане сразу семь подземных толчков магнитудой 4,9 - 6,1. Угроза цунами с волнами высотой до трех метров объявлена на Вануату и в Новой Каледонии.
Роскомнадзор предлагает обязать соцсети устанавливать предложенное ведомством ПО для подсчета количества пользователей, чтобы определять, подпадает ли соцсеть под требования закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещенного контента, соответствующий проект приказа Роскомнадзора опубликован на портале проектов нормативных актов.