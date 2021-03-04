В Омской области от птичьего гриппа привьют 3 млн голов домашней птицы

Власти Омской области, в 16 районах которой в 2020 году были зафиксированы вспышки птичьего гриппа, привьют в текущем году от этого заболевания 3 млн голов домашней птицы во всех районах региона.