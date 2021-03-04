Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Видео
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
RT на русском
RT на русском

Число погибших при крушении военного вертолёта в Турции достигло 10

Ранее сообщалось, что девять человек погибли и четверо пострадали при крушении военного вертолёта на востоке Турции.В источнике
Подробнее о событии

Число погибших при крушении вертолета в Турции военных возросло до 11

РЕН ТВвчера в 14:15

Военный вертолёт разбился в Турции, погибло 9 человек

Life.ruвчера в 10:27

Число погибших в катастрофе вертолета в Турции военных возросло до 11

ТАССвчера в 14:03

Число погибших при крушении военного вертолёта в Турции достигло 10

RT на русскомвчера в 13:48

Погибший в Турции генерал оказался причастным к победе Азербайджана в Карабахе

Lenta.ruвчера в 12:15

В Турции разбился военный вертолет

РИА Новостивчера в 10:28

Крушение вертолета в Турции: еще один военный погиб

Вести.Ru17:14

На востоке Турции потерпел крушение военный вертолет: 9 погибших

РК-Ньюсвчера в 11:33
Интересное

В Новой Зеландии началась эвакуация населения из-за угрозы цунами

Напомним, Геологическая служба США зафиксировала в Тихом океане сразу семь подземных толчков магнитудой 4,9 - 6,1. Угроза цунами с волнами высотой до трех метров объявлена на Вануату и в Новой Каледонии.
Российская газета17:42

В Омской области от птичьего гриппа привьют 3 млн голов домашней птицы

Власти Омской области, в 16 районах которой в 2020 году были зафиксированы вспышки птичьего гриппа, привьют в текущем году от этого заболевания 3 млн голов домашней птицы во всех районах региона.
ТАССвчера в 07:27

Роскомнадзор предложил обязать соцсети установить счетчики посещаемости

Роскомнадзор предлагает обязать соцсети устанавливать предложенное ведомством ПО для подсчета количества пользователей, чтобы определять, подпадает ли соцсеть под требования закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещенного контента, соответствующий проект приказа Роскомнадзора опубликован на портале проектов нормативных актов.
РИА Новостивчера в 12:18