Ранее сообщалось, что девять человек погибли и четверо пострадали при крушении военного вертолёта на востоке Турции.

Видео Фото Интересное видео Piter.tv Вести.Ru RT на русском Пятый канал Вести.Ru Вести.Ru Дождь Вести.Ru Дума ТВ Piter.tv Мой Брянск Piter.tv Вести.Ru