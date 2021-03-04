Президент России Владимир Путин по итогам совещания по банковскому сектору поручил правительству совместно с Банком России разработать «план мероприятий по снижению рисков возможного негативного влияния на российскую экономику и финансовые рынки из-за сокращения спроса со стороны участников глобального рынка капитала на активы с высокими климатическими рисками», сообщила пресс-служба Кремля.
Адвокат Тереза Буэйес, представляющая интересы Ирен Гарсии Морено, которую называют возможной любовницей полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, намерена обратиться в суд с иском к жене футболиста Алане Мамаевой.