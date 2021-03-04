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Число погибших при крушении военного вертолёта в Турции достигло 10

Ранее сообщалось, что девять человек погибли и четверо пострадали при крушении военного вертолёта на востоке Турции.В источнике
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Число погибших при крушении вертолета в Турции военных возросло до 11

РЕН ТВвчера в 14:15

Число погибших в катастрофе вертолета в Турции военных возросло до 11

ТАССвчера в 14:03

В Турции разбился военный вертолет

РИА Новостивчера в 10:28

В Турции число жертв крушения военного вертолета выросло до 11

Российская газетавчера в 14:27

Погибший в Турции генерал оказался причастным к победе Азербайджана в Карабахе

Lenta.ruвчера в 12:15

Число погибших при крушении военного вертолёта в Турции достигло 10

RT на русскомвчера в 13:48

Военный вертолёт разбился в Турции, погибло 9 человек

Life.ruвчера в 10:27

На востоке Турции потерпел крушение военный вертолет: 9 погибших

РК-Ньюсвчера в 11:33
Интересное

Ойонго вернется из «Краснодара» в «Монпелье» после 12 сыгранных минут

Ранее СМИ сообщали, что руководство «быков» рассматривает вариант с досрочным прекращением аренды Амбруаза Ойонго, так как он выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразных связок колена.
Кубанские новостивчера в 07:04

Вероятность падения спроса на активы с ESG-рисками озаботила власти РФ

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по банковскому сектору поручил правительству совместно с Банком России разработать «план мероприятий по снижению рисков возможного негативного влияния на российскую экономику и финансовые рынки из-за сокращения спроса со стороны участников глобального рынка капитала на активы с высокими климатическими рисками», сообщила пресс-служба Кремля.
OilCapital.ruвчера в 04:07
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На жену Мамаева хотят подать жалобу в суд

Адвокат Тереза Буэйес, представляющая интересы Ирен Гарсии Морено, которую называют возможной любовницей полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, намерена обратиться в суд с иском к жене футболиста Алане Мамаевой.
Газета.Ruвчера в 15:45