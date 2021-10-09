"Количество пострадавших увеличилось с 49 до 54. Смертность увеличилась за счет того, что погибли те, кто был доставлен в тяжелом состоянии, в состоянии комы. 26 человек умерли, 28 живы, часть находится в стационаре", - сказала она.
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области достигло 26 человек, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. Ранее было известно о 21 жертве. Еще 28 человек остались живы.
Бывшую вице-президента Сбербанка, экс-замминистра просвещения Марину Ракову посадили в одну камеру «с уголовницей», что запрещено по закону, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
Появление военно-учебной миссии ЕС на Украине поможет Киеву противодействовать призывам России к выполнению Минских соглашений, написал в статье для портала "Главред" военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
Китайская компания Xiaomi анонсировала новое устройство для современного умного дома — замок Face Recognition Smart Door Lock X с поддержкой различных способов идентификации обитателей жилища и гостей.