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Число погибших при отравлении алкоголем в Оренбуржье выросло до 26

Двадцать шесть человек погибли в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области, еще 28 человек пострадали.
ТАСС
"Количество пострадавших увеличилось с 49 до 54. Смертность увеличилась за счет того, что погибли те, кто был доставлен в тяжелом состоянии, в состоянии комы. 26 человек умерли, 28 живы, часть находится в стационаре", - сказала она.
ТАСС
Следователи и полиция обнаружили в Орске склад, где хранили и сбывали суррогатный алкоголь.
РИА Новости
Там изъяли 1279 бутылок спиртосодержащей продукции без маркировки.
РИА Новости

С чего всё началось

В Оренбуржье от суррогатного алкоголя пострадали 54 человека, 26 из них умерли
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области достигло 26 человек, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. Ранее было известно о 21 жертве. Еще 28 человек остались живы.
РИА Новости03:59

Подробнее о событии

В Оренбуржье от суррогатного алкоголя пострадали 54 человека, 26 из них умерли
РИА Новости03:59
Число жертв отравления алкоголем в Оренбуржье достигло 26
56orb.ru03:33
В Оренбуржье число умерших от суррогатного алкоголя увеличилось до 26
RIA56.ru03:35
Число погибших при отравлении алкоголем в Оренбуржье выросло до 26
ТАСС03:22
Число погибших в Оренбуржье от суррогатного алкоголя выросло до 26 человек
Российская газета03:41
Число погибших от отравления алкоголем в Оренбуржье достигло 26
РЕН ТВ03:23
Денис Паслер из Ясного провел заседание оперштаба по ситуации на востоке Оренбуржья в связи с массовым отравлением суррогатным алкоголем
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