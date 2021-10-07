"В крови погибших от употребления суррогатов алкоголя обнаружен метанол. Оренбургские медики оперативно определили отправляющее вещество в крови погибших. Концентрация метанола в разы превысила смертельную для человека дозу", - говорится в сообщении.
в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в период с 6 по 7 октября у себя дома в поселке Красночабанском Домбаровского района, а также в больнице в общей сложности умерли 9 человек в возрасте от 36 до 73 лет с предварительным диагнозом «токсическое действие этанола».
Процессор Core i7-12700K из перспективной линейки Intel Alder Lake оказался быстрее конкурента — AMD Ryzen 9 5900X в графических редакторах Adobe, 6 октября сообщает портал о новинках компьютерной техники Hardware Times.
Как пишет «Царьград» со ссылкой на директора департамента здравоохранения Ивановской области Артура Фокина, за минувшую неделю в регионе скончался 41 человек с лабораторным подтверждением заражения ковидом.