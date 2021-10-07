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Число погибших при отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 11

На сайте регионального управления СКР говорится, что от выпитого спиртного скончались пять жителей Домбаровского района и четверо жителей Ясненского городского округа.
МИР 24
"В крови погибших от употребления суррогатов алкоголя обнаружен метанол. Оренбургские медики оперативно определили отправляющее вещество в крови погибших. Концентрация метанола в разы превысила смертельную для человека дозу", - говорится в сообщении.
РИА Новости
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ" Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц".
РИА Новости
В настоящее время проводится расследование, а также обыски в местах предполагаемого сбыта алкоголя.
Эхо Москвы в Оренбурге

С чего всё началось

Как сообщили
 в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в период с 6 по 7 октября у себя дома в поселке Красночабанском Домбаровского района, а также в больнице в общей сложности умерли 9 человек в возрасте от 36 до 73 лет с предварительным диагнозом «токсическое действие этанола».

Подробнее о событии

Количество погибших от отравления алкоголем в Оренбуржье увеличилось
Orenday.ruвчера в 15:24
Число погибших при отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 11
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