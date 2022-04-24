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Число погибших при пожаре в НИИ войск ВКО в Твери возросло до 17 человек

Увеличилось число погибших при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте (НИИ) войск Воздушно-космической обороны (ВКО) в Твери.
Lenta.ru
"В ходе разбора завалов обнаружены останки еще шестерых погибших. Общее количество жертв пожара составляет 17 человек", - сказал источник.
ТАСС
Пожар в оборонном НИИ произошел в четверг.
ТАСС
По предварительным данным, площадь пожара составила 1000 квадратных метров.
РИА Новости

Подробнее о событии

Число погибших при пожаре в НИИ в Твери увеличилось на шесть человек
Московский Комсомолец Тверь11:47
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до 17 человек
ТАСС11:12
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ТАСС: число погибших при пожаре в НИИ в Твери выросло до 17 человек
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Число погибших при пожаре в НИИ войск ВКО в Твери возросло до 17 человек
Lenta.ru11:21
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до 17 человек
Коммерсантъ11:13
Подтверждена смерть 17 человек на пожаре в тверском НИИ
Афанасий-бизнес11:31
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери возросло до 17
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