Lenta.ruЧисло погибших при пожаре в НИИ войск ВКО в Твери возросло до 17 человекУвеличилось число погибших при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте (НИИ) войск Воздушно-космической обороны (ВКО) в Твери.Lenta.ru"В ходе разбора завалов обнаружены останки еще шестерых погибших. Общее количество жертв пожара составляет 17 человек", - сказал источник.ТАССПожар в оборонном НИИ произошел в четверг.ТАССПо предварительным данным, площадь пожара составила 1000 квадратных метров.РИА НовостиЧитать далееСвернутьНТВНТВТИАГазета.RuКП - ТверьИзвестияСекрет фирмыРидусПрофильLife.ruФАНЦарьградA42.RUNewInformАМИТЕЛВечерняя МоскваREGNUMRZN.infoDaily StormПодробнее о событииЧисло погибших при пожаре в НИИ в Твери увеличилось на шесть человекМосковский Комсомолец Тверь11:47Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до 17 человекТАСС11:12Самое цитируемоеТАСС: число погибших при пожаре в НИИ в Твери выросло до 17 человекТИА11:38Число погибших при пожаре в НИИ войск ВКО в Твери возросло до 17 человекLenta.ru11:21Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до 17 человекКоммерсантъ11:13Подтверждена смерть 17 человек на пожаре в тверском НИИАфанасий-бизнес11:31Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери возросло до 17РЕН ТВ11:11Показать ещёОценить745Поделиться