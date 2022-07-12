Будьте в Плюсе

Число погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке выросло до семи, около 40 человек ранены

Семеро погибли и около 40 человек ранены в результате украинского удара по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Каховского района области Владимир Леонтьев.
РИА Новости
Многие жители все еще заблокированы под завалами.
Ямал-Медиа
Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке вечером в понедельник.
ТАСС
Замглавы ВГА Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что удар нанесен американской РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала.
РИА Новости

Подробнее о событии

При обстреле ВСУ Новой Каховки погибли как минимум семь человек
RT на русском03:35
Число погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке выросло до семи, около 40 человек ранены
РИА Новости01:59
Самое цитируемое
Глава ВГА Леонтьев: семь человек погибли при обстреле Новой Каховки
РБК01:32
Число погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке выросло до семи
Известия01:57
Глава ВГА Каховского района: не менее семи человек пропали без вести после обстрела Новой Каховки
Телеканал 360°03:16
В результате удара ВСУ по Новой Каховке погибли семь человек, 60 ранены
Взгляд.ру01:20
Глава ВГА Леонтьев заявил о семи погибших в результате удара ВСУ по Новой Каховке
Lenta.ru02:07

Интересное

В Крыму задержаны подозреваемые в избиении военнослужащего ВС России за букву Z на одежде

В Крыму задержаны подозреваемые в избиении российского военнослужащего в Судаке.
Lenta.ru02:04

В ВГА Запорожской области сообщили о неудачной попытке наступления ВСУ в регионе

«Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов, была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области», — заявил Рогов.
RT на русском20:45

ВСУ включили Ростов-на-Дону, Белгород и Воронеж в состав Украины на агитплакате для детей

Найденный коллаж хранился на жестком диске компьютера в папке "Презентации", в разделе "Для школ и детских садов".
РИА Новости02:45

Роспотребнадзор: В России подтвержден первый случай завоза оспы обезьян

В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Российская газета02:57

Минфин оценит необоснованные расходы госкомпаний для их последующего сокращения

Минфин РФ проведет оценку уровня операционных расходов компаний с государственным участием для выявления необоснованных, говорится в сообщении министерства.
Интерфакс03:14

Клиенты Сбербанка сообщили о повышении первого взноса по ипотеке с 15% до 35%

Клиенты «Сбера» пожаловались на повышение первого взноса по уже одобренным заявкам на ипотеку: изначально банк одобрил кредит с взносом в 15-20%, однако перейти к следующему этапу его оформления смогли только те, кто согласились внести сразу 35%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на отзывы на сайте «Банки.ру» и потенциальных заемщиков.
Ведомости01:04

Минфин поддержал идею «Газпрома» продавать СПГ за рубли

Минфин «всячески поддерживает» предложение продавать СПГ за рубли, заявил в интервью «Ведомостям» глава ведомства Антон Силуанов.
РБК02:55

НАСА представило первый полноценный снимок телескопа «Джеймс Уэбб»

Ранее «Хайтек» рассказывал обо всех целях, выбранных для первых снимков телескопа «Джеймс Уэбб».
Хайтек19:18

Генпрокуратура получила 43 отказа от европейских стран в экстрадиции обвиняемых

Генпрокуратура России в марте-мае получила 43 отказа от европейских стран в выдаче обвиняемых и осужденных, тогда как за первые два месяца года ведомству отказали четыре раза по объективным причинам, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости02:39