Семеро погибли и около 40 человек ранены в результате украинского удара по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Каховского района области Владимир Леонтьев.
Клиенты «Сбера» пожаловались на повышение первого взноса по уже одобренным заявкам на ипотеку: изначально банк одобрил кредит с взносом в 15-20%, однако перейти к следующему этапу его оформления смогли только те, кто согласились внести сразу 35%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на отзывы на сайте «Банки.ру» и потенциальных заемщиков.
Генпрокуратура России в марте-мае получила 43 отказа от европейских стран в выдаче обвиняемых и осужденных, тогда как за первые два месяца года ведомству отказали четыре раза по объективным причинам, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.