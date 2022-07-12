Будьте в Плюсе

Число погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке выросло до семи, около 40 человек ранены

Семеро погибли и около 40 человек ранены в результате украинского удара по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Каховского района области Владимир Леонтьев.
РИА Новости
«Уже есть семь погибших точно и около 60 раненых», — сказал он.
РБК
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке 11 июля.
Аргументы и Факты
Замглавы ВГА Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что удар нанесен американской РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала.
РИА Новости

Подробнее о событии

Глава ВГА Леонтьев: семь человек погибли при обстреле Новой Каховки
РБК01:32
Число погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке выросло до семи, около 40 человек ранены
РИА Новости01:59
Число погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке выросло до семи
Известия01:57
Глава ВГА Каховского района: не менее семи человек пропали без вести после обстрела Новой Каховки
Телеканал 360°03:16
Число погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке увеличилось до семи
RT на русском01:32
В результате удара ВСУ по Новой Каховке погибли семь человек, 60 ранены
Взгляд.ру01:20
Глава ВГА Леонтьев заявил о семи погибших в результате удара ВСУ по Новой Каховке
Lenta.ru02:07

Интересное

Минфин оценит необоснованные расходы госкомпаний для их последующего сокращения

Минфин РФ проведет оценку уровня операционных расходов компаний с государственным участием для выявления необоснованных, говорится в сообщении министерства.
Интерфакс03:14

Григорий Лепс заработал более 50 млн долларов на хите «Рюмка водки»

Певец заработал на песне 50 млн долларов. Лепс рассказал, что угадать, какое конкретно произведение станет хитом довольно сложно.
ФАНвчера в 13:48

В Крыму задержаны подозреваемые в избиении военнослужащего ВС России за букву Z на одежде

В Крыму задержаны подозреваемые в избиении российского военнослужащего в Судаке.
Lenta.ru02:04

Песков заявил об особом внимании кабмина и ЦБ к излишнему усилению рубля

Излишнее усиление рубля является темой особого внимания кабинета министров и Центробанка, она высоко стоит на повестке дня.
Lenta.ru05:21

Президент России Путин встретится с турецким коллегой Эрдоганом в Иране

Переговоры пройдут не только с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, но и с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет РИА Новости.
Lenta.ru05:23

Мэр Горловки сообщил о попадании снаряда ВСУ в кровлю детского сада

Пожар начался в детском саду Горловки из-за прямого попадания снаряда Вооруженных сил Украины.
ТАСС04:53

Число пострадавших от ракетного удара по Новой Каховке возросло до 80

Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что в результате удара по Новой Каховке Херсонской области пять человек погибли, семь числятся пропавшими, число пострадавших возросло до 80.
RT на русском04:19

В Петербурге за ночь выпало до 20 мм осадков

В Санкт-Петербурге за время обильных дождей поздним вечером и в ночь на 12 июля выпало до 20 мм осадков.
REGNUM02:22

Роспотребнадзор: В России подтвержден первый случай завоза оспы обезьян

В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Российская газета02:57

Суд оштрафовал блогера Дудя на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений

Мировой судья судебного участка Лефортовского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал признанного в РФ иноагентом журналиста и блогера Юрия Дудя* за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского райсуда.
РИА Новости04:20