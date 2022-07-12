Семеро погибли и около 40 человек ранены в результате украинского удара по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Каховского района области Владимир Леонтьев.
Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что в результате удара по Новой Каховке Херсонской области пять человек погибли, семь числятся пропавшими, число пострадавших возросло до 80.
Мировой судья судебного участка Лефортовского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал признанного в РФ иноагентом журналиста и блогера Юрия Дудя* за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского райсуда.