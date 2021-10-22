Никому из пропавших без вести при взрыве в пороховом цехе под Рязанью, по предварительным данным, спастись не удалось, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Таким образом число погибших увеличилось до 16 человек. "При обследовании места пожара выживших не обнаружено", - сказал источник.В источнике
Поставки по "Северному потоку 2" (по первой нитке, которая уже заполнена газом) могут начаться на следующий день после получения разрешения регулятора ФРГ, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".