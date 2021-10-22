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16 человек погибли при взрыве на пороховом заводе под Рязанью

Никому из пропавших без вести при взрыве в пороховом цехе под Рязанью, по предварительным данным, спастись не удалось, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Таким образом число погибших увеличилось до 16 человек. "При обследовании места пожара выживших не обнаружено", - сказал источник.В источнике

Подробнее о событии

«Интерфакс»: Число погибших при взрыве в пороховом цехе под Рязанью увеличилось до 16 человек
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