Никому из пропавших без вести при взрыве в пороховом цехе под Рязанью, по предварительным данным, спастись не удалось, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Таким образом число погибших увеличилось до 16 человек. "При обследовании места пожара выживших не обнаружено", - сказал источник.

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