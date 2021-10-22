ТАССЧисло погибших при взрыве и пожаре на заводе в Рязанской области выросло до 16Число погибших в результате взрыва с последующим пожаром в цехе по производству пороха в Рязанской области выросло до 16.ТАССТакже известно о 16 пострадавших, судьба еще 10 остается неизвестна.ГородовойК 9.30 утра пожар удалось локализовать на площади 160 квадратных метров.62ИНФОПричиной возгорания стало нарушение технологического процесса, заявили в МЧС.РИА НовостиЧитать далееСвернутьНТВНТВLife.ruРЕН ТВРБККомсомольская правдаРИА НовостиПетербургский дневникТелеканал 360°ФАНТК ЗвездаSmotrim.ruТВ ЦентрПятый каналКП - РязаньPiter.tvГородовойRZN.infoРоссийская газетаМосковский Комсомолец62ИНФОТелеканал 360°Readovka NewsКурьер. Среда. БердскНародные новостиNewia.ruREGNUMРосбалтФАНГлавный региональныйРидусСибкрай.ruРамблерLife.ruЭкономика сегодняНТВЧистопольские известияПодробнее о событииЧисло погибших при взрыве и пожаре на заводе в Рязанской области выросло до 16Говорит Москва05:10Место взрыва в рязанском пороховом цеху, где погибли люди. ВидеоРБК04:04МЧС России опубликовало видео с места пожара под РязаньюИзвестия04:50В Рязанской области произошел пожар на пороховом заводеТАСС02:46Самое цитируемоеМомент взрыва в цехе завода «Эластик» в Рязанской области попал на видеоРИА Новости05:32Пострадавшего при взрыве под Рязанью бортом санитарной авиации отправили в ожоговый центрТАСС05:1216 человек погибли при взрыве на пороховом заводе под РязаньюИнтерфакс03:25Фоторепортаж с места взрыва завода «Эластик» в Шиловском районеRZN.info05:33Показать ещёОценить807Поделиться