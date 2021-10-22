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Число погибших при взрыве и пожаре на заводе в Рязанской области выросло до 16

Число погибших в результате взрыва с последующим пожаром в цехе по производству пороха в Рязанской области выросло до 16.
ТАСС
Также известно о 16 пострадавших, судьба еще 10 остается неизвестна.
Городовой
К 9.30 утра пожар удалось локализовать на площади 160 квадратных метров.
62ИНФО
Причиной возгорания стало нарушение технологического процесса, заявили в МЧС.
РИА Новости

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Число погибших при взрыве и пожаре на заводе в Рязанской области выросло до 16
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