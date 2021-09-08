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Число погибших при взрыве в Ногинске возросло до четырёх

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В подмосковном Ногинске число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме выросло до четырёх человек.
RT на русском
В 00.12 из-под завалов извлекли тело женщины.
РИА Новости
По данным РЕН ТВ, инцидент произошел во втором подъезде, при взрыве были разрушены несколько этажей.
РЕН ТВ
Предварительной причиной ЧП названа утечка газа.
Readovka News

Подробнее о событии

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