RT на русскомЧисло погибших при взрыве в Ногинске возросло до четырёхХорошо ли подобран заголовок?ДаНетВ подмосковном Ногинске число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме выросло до четырёх человек.RT на русскомВ 00.12 из-под завалов извлекли тело женщины.РИА НовостиПо данным РЕН ТВ, инцидент произошел во втором подъезде, при взрыве были разрушены несколько этажей.РЕН ТВПредварительной причиной ЧП названа утечка газа.Readovka NewsЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruТВ ЦентрМИР 24РИА НовостиКоммерсантъSmotrim.ruКомсомольская правдаRT на русскомИзвестияУчительская газетаВести ПодмосковьяREGNUMГлагоLГазета.RuНТВLife.ruРЕН ТВНаш Брянск.RuРоссийская газетаТелеканал 360°Народные новостиЦарьградMockva.ruKazanfirst.ruiReactorПодробнее о событииМЧС сообщило о четвертом погибшем при взрыве газа в НогинскеТелеканал 360°17:50МЧС: число погибших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до четырехLenta.ru17:22Число погибших при взрыве газа в доме в Ногинске достигло четырехИнтерфакс17:25Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске выросло до четырех человекРИА Новости17:37Тело третьего погибшего при взрыве газа в Ногинске достали из-под заваловТАССвчера в 16:24Количество погибших после взрыва газа в Ногинске растетФонтанка.Ру17:36Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске достигло четырехМосковский Комсомолец17:34Показать ещёОценить140Поделиться