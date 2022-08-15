Будьте в Плюсе

Число погибших при взрыве в ТЦ в столице Армении достигло 6 человек

По меньшей мере шесть человек погибли при взрыве, который произошел в одном из ТЦ, расположенном в столице Армении.
Российская газета
По последним данным, в результате инцидента пострадали более 60 человек.
Sputnik Армения
Утром 15 августа на место трагедии прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян, передаёт «Интерфакс».
Фонтанка.Ру
Согласно свидетельствам очевидцев, взрыв прогремел в магазине пиротехнических изделий.
Sputnik Армения

Подробнее о событии

Число погибших в результате взрыва на рынке «Сурмалу» в Ереване возросло до шести
Газета.Ru01:40
Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване увеличилось до 6 человек
Sputnik Армения00:46
Самое цитируемое
Число погибших в результате взрыва в Ереване выросло до шести
Коммерсантъ01:13
Погибших при взрыве в ТЦ в Ереване стало больше
Фонтанка.Ру00:53
Sputnik Армения: число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло шести человек
РИА Новости01:30
Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване достигло шести человек
Интерфакс00:45
Число погибших в результате взрыва на рынке в Ереване возросло до шести
ТАСС23:20

Интересное

Мэр Киева Кличко объявил о разводе с супругой после 26 лет брака

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинскому изданию «Бабель» 15 августа сообщил, что разводится со своей супругой Натальей.
Известия06:37

Reuters: размер газового сбора для немцев составит 400-600 евро в год на семью

Размер нового сбора за газ для немецких домохозяйств может составить 2-3 евроцента за киловатт-час потребляемой энергии, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии.
Lenta.ru07:10

Суд в Нидерландах 17 ноября вынесет решение по делу о MH-17

Окружной суд Гааги 17 ноября вынесет решение по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH-17), сообщает ТАСС.
Газета.Ru07:26

Представитель ЛНР Мирошник заявил о блокировании союзными войсками Северска с трех сторон

Российская армия и подразделения ДНР и ЛНР блокировали город Северск с трех сторон, сообщил в эфире телеканала "Россия-1" глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
РИА Новости06:46

Автор The Guardian Тисдалл пишет, что Запад может нанести Украине удар в спину уже зимой

Европа, охваченная паникой из-за подорожания энергии и продовольствия, может нанести Украине предательский удар уже этой зимой, пишет Саймон Тисдалл в статье для газеты The Guardian.
РИА Новости05:44

Генерал ВСУ Кривонос заявил об опустевших складах США с вооружением

Ранее генерал ВСУ заявил, что нерешенные Киевом проблемы привели к возникновению на Украине «бумажной» армии.
Lenta.ru00:49

«Думская»: на Украине ликвидирован награждённый Зеленским лётчик ВСУ Антон Листопад

Отмечается, что за несколько дней до смерти в День Воздушных сил Украины Листопад получил от президента Украины Владимира Зеленского орден «За Мужество» III степени.
RT на русском04:46

Apple потребовала удалить из приложения RuTube контент российских государственных СМИ

Apple потребовала от RuTube удалить из приложения сервиса контент государственных СМИ либо сделать программу доступной только для пользователей из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе хостинга.
РИА Новости06:48

Wildberries поменял название сайта на «Ягодки»

Маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки». Новое название размещено в шапке сайта.
РБК06:07

Олег Дерипаска подал иск к Олегу Тинькову и компании Meta

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Олегу Тинькову и Meta Platforms Inc. * Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
RT на русском04:54