Российская газетаЧисло погибших при взрыве в ТЦ в столице Армении достигло 6 человекПо меньшей мере шесть человек погибли при взрыве, который произошел в одном из ТЦ, расположенном в столице Армении.Российская газетаПо последним данным, в результате инцидента пострадали более 60 человек.Sputnik АрменияУтром 15 августа на место трагедии прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян, передаёт «Интерфакс».Фонтанка.РуСогласно свидетельствам очевидцев, взрыв прогремел в магазине пиротехнических изделий.Sputnik АрменияЧитать далееСвернутьТВ ЦентрТВ ЦентрМИР 24РЕН ТВРИА НовостиИзвестияPiter.tvРоссийская газетаЧистовикТК ЗвездаRTVIНИА СамараLife.ruКавказский узелНовые ИзвестияЦарьградАлтапрессГазета.RuТелеканал 360°РосбалтКомсомольская правдаНТВЯмал-МедиаРБКФАНПодробнее о событииЧисло погибших в результате взрыва на рынке «Сурмалу» в Ереване возросло до шестиГазета.Ru01:40Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване увеличилось до 6 человекSputnik Армения00:46Самое цитируемоеЧисло погибших в результате взрыва в Ереване выросло до шестиКоммерсантъ01:13Погибших при взрыве в ТЦ в Ереване стало большеФонтанка.Ру00:53Sputnik Армения: число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло шести человекРИА Новости01:30Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване достигло шести человекИнтерфакс00:45Число погибших в результате взрыва на рынке в Ереване возросло до шестиТАСС23:20Показать ещёОценить254Поделиться