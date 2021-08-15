В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Наиболее сильно пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп.
Тело еще одного погибшего пассажира подняли со дна Курильского озера, где 12 августаг потерпел крушение вертолет с туристами на борту, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России по Камчатскому краю.
Red Wings получила спецконтракт по ремонту двигателей SSJ 100 Как стало известно "Ъ", входящая в "Ростех" авиакомпания Red Wings заключила первый прямой контракт на сервисное обслуживание двигателей SSJ 100 с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК; также входит в "Ростех").
Ученые лаборатории "Цифровая экономика" создали на основе открытых алгоритмов модули биометрической идентификации по лицу FaceELook с компактными терминалами Uface, которые также определяют наличие или отсутствие защитной маски, пол человека, замеряют его температуру тела.