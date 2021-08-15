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Число погибших при землетрясении на Гаити возросло до 1297 человек

Число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 1 297 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление служб гражданской обороны страны.
РИА Новости
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в субботу.
РИА Новости
В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Наиболее сильно пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп.
ТАСС
Правительство страны на месяц ввело режим чрезвычайного положения.
Комсомольская правда

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Число погибших при землетрясении на Гаити возросло до 1297
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