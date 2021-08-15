В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Наиболее сильно пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп.