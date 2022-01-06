В результате протестов в Казахстане погибли 18 силовиков, ранены 748. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД. Кроме того, уточняется, что во время беспорядков были задержаны 2298 человек.

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