В результате протестов в Казахстане погибли 18 силовиков, ранены 748. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД. Кроме того, уточняется, что во время беспорядков были задержаны 2298 человек.В источнике
«Разрешить подразделению ВС Армении, включённому в миротворческий контингент стран ОДКБ, участвовать в миротворческой деятельности в Республике Казахстан в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности», — приводит РИА Новости сообщение кабмина.
Миротворческие силы, которые Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) ввела в Казахстан по запросу руководства страны, будут выведены, когда власти сочтут, что могут контролировать ситуацию самостоятельно, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в интервью «РИА Новости».
В регионе введен красный уровень террористической опасности, в ходе беспорядков пострадали 168 человек 77 из них доставлены в больницу, заявила Абдыкаликова в эфире «Хабар 24», передает «Sputnik Казахстан».