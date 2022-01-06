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МВД сообщило о 18 погибших во время протестов в Казахстане силовиков

В результате протестов в Казахстане погибли 18 силовиков, ранены 748. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД. Кроме того, уточняется, что во время беспорядков были задержаны 2298 человек.В источнике

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Число погибших казахстанских силовиков возросло до 18
ТАСС11:26
Количество погибших силовиков в Казахстане увеличилось до 18
РБК10:34
МВД Казахстана сообщило о гибели 18 силовиков
Интерфакс10:24
МВД Казахстана: в результате беспорядков 18 силовиков погибли и ещё почти 750 пострадали
RT на русском10:17
Число погибших силовиков в Казахстане достигло 18
Московский Комсомолец10:15
МВД сообщило о 18 погибших во время протестов в Казахстане силовиков
Lenta.ru10:04
Во время беспорядков в Казахстане погибли 18 силовиков
РИА Новости10:02

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Газета.Ru14:51

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CarsWeek.ruвчера в 04:22

Глава ОДКБ заявил о праве миротворцев применять оружие в Казахстане

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РБК14:38

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РИА Новости16:51

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РЕН ТВ14:12

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Министерство внутренних дел Казахстана заявило, что участники беспорядков, сопротивляющиеся требованиям сложить оружие, будут уничтожены, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на МВД.
РИА Новости11:16

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RT на русском13:26

Генсек ОДКБ Зась заявил, что срок присутствия миротворцев в Казахстане зависит от ситуации

Миротворческие силы, которые Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) ввела в Казахстан по запросу руководства страны, будут выведены, когда власти сочтут, что могут контролировать ситуацию самостоятельно, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в интервью «РИА Новости».
РБК14:51

На юге Казахстана началась контртеррористическая операция

В регионе введен красный уровень террористической опасности, в ходе беспорядков пострадали 168 человек 77 из них доставлены в больницу, заявила Абдыкаликова в эфире «Хабар 24», передает «Sputnik Казахстан».
Взгляд.ру12:56