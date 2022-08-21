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Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области возросло до 16 человек

Число погибших в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовыми автомобилями в Николаевском районе Ульяновской области возросло до 16 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Lenta.ru
По данным регионального управления МВД, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с минивэном.
ТАСС
"В настоящее время установлено, что в результате ДТП погибли 15 человек, которые находились в микроавтобусе, и один в большегрузе. Три человека госпитализированы, один отпущен на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.
ТАСС
Всего, предварительно, в салоне микроавтобуса находились 18 человек.
ТАСС

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