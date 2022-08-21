"В настоящее время установлено, что в результате ДТП погибли 15 человек, которые находились в микроавтобусе, и один в большегрузе. Три человека госпитализированы, один отпущен на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на "Царьград", ветеран спецподразделения "Альфа" Сергей Гончаров заявил, что пришло время внести коррективы в тактику, применяемую на Украине в борьбе с провокациями в Киеве.
CNN Türk 18 августа сообщил о смягчении позиции Москвы: по словам собеседников телеканала, Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале августа допустил обсуждение дорожной карты по Украине непосредственно на встрече глав государств.
Статистика матча: Гарсия Квитова Эйсы 11 2 Двойные ошибки 4 4 Брейки 3 0 Всего выигранных очков 70 62 За победу на соревнованиях Western & Southern Open Гарсия получит 900 рейтинговых очков и $412,000 призовых.