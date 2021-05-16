В Израиле в результате ракетных обстрелов из сектора Газа 10 человек погибли, сотни пострадали с 10 мая. Об этом сообщил в воскресенье в ответ на вопрос ТАСС на брифинге для иностранных журналистов глава израильского армейского управления тыла генерал Ури Гордин.

ТАСС 06:25