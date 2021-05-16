Число погибших в Израиле от обстрелов из сектора Газа возросло до 10
В Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа погибли десять человек и ещё 50 серьёзно пострадали, заявил глава израильского армейского управления тыла генерал Ури Гордин.В источнике
С чего всё началось
В армии Израиля заявили, что из-за обстрелов из сектора Газа с 10 мая погибли 10 человек
В Израиле в результате ракетных обстрелов из сектора Газа 10 человек погибли, сотни пострадали с 10 мая. Об этом сообщил в воскресенье в ответ на вопрос ТАСС на брифинге для иностранных журналистов глава израильского армейского управления тыла генерал Ури Гордин.
ТАСС06:25