Происшествия
Lenta.ruЧисло погибших в аварии с автобусом в Казахстане увеличилось до восьми
В Казахстане в результате аварии с пассажирским автобусом погибли восемь человек, более 20 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МВД Казахстана. ДТП произошло в Кызылординской области во вторник, 3 декабря.
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Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
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Происшествия
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Установлены личности всех погибших в результате падения автобуса с моста в Забайкалье.
Происшествия
Неизвестные перевернули автомобиль Росгвардии в Чите
Неизвестные 30 ноября перевернули автомобиль Росгвардии в Черновском районе Читы, видео было опубликовано в социальных сетях.
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Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель рассказал "Коммерсанту", почему решил переехать в Германию.
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Под Белгородом пассажирский автобус опрокинулся в кювет
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Общество
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Расположенный в Ереване памятник русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову облили красной краской.
Футбол
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Футбол
Месси получил шестой в карьере «Золотой мяч»
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" — приза лучшему футболисту мира по итогам 2019 года по версии французского издания France Football.
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Специалисты Роскачества исследовали 40 мобильных приложений для заказа такси, доступных для скачивания в российских сегментах сервисов App Store и Google Play.
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«Тренер передает нам дух победы»
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Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
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СКР завершил расследование дела сестер Хачатурян
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Водителям с 1 декабря 2019 года необходимо изучить новые правила по использованию зимней резины на территории Таможенного союза.