Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЧисло погибших в аварии с автобусом в Казахстане увеличилось до восьми

В Казахстане в результате аварии с пассажирским автобусом погибли восемь человек, более 20 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МВД Казахстана. ДТП произошло в Кызылординской области во вторник, 3 декабря.
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Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане увеличилось до восьми

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Число жертв ДТП в Казахстане возросло до восьми

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Газета.Ruвчера в 23:47

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Происшествия

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Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

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ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
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Зеленский не согласился с порядком, прописанным в Минских соглашениях

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против прописанного в Минских соглашениях порядка, обозначив, что в первую очередь должна состояться передача участков госграницы под контроль Украины.
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Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.
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Расположенный в Ереване памятник русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову облили красной краской.
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Специалисты Роскачества исследовали 40 мобильных приложений для заказа такси, доступных для скачивания в российских сегментах сервисов App Store и Google Play.
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«Тренер передает нам дух победы»

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Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря

Водителям с 1 декабря 2019 года необходимо изучить новые правила по использованию зимней резины на территории Таможенного союза.
iReactor 30 ноября в 01:52
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