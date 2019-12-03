В Казахстане в результате аварии с пассажирским автобусом погибли восемь человек, более 20 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МВД Казахстана. ДТП произошло в Кызылординской области во вторник, 3 декабря.

Число погибших в аварии с автобусом в Казахстане увеличилось до восьми

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